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Информационный сайт города Гусева

На подготовку учебных заведений округа потратили более 2,5 млн руб

19 августа 2019, 12:23
На подготовку учебных заведений округа потратили более 2,5 млн руб
Осталось две недели до того дня, как школы Гусевского городского округа вновь распахнут свои двери после летних каникул. Поэтому на оперативном совещании под председательством главы администрации Александра Китаева в очередной раз обсудили вопрос готовности школ и детских садов к новому учебному году. В частности, были затронуты вопросы, какие работы проводились в каждой школе и какие проекты будут реализовываться на базе того или иного учебного заведения.

По словам начальника управления образования администрации «Гусевский городской округ» Тамары Бутрим в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» за счет средств муниципального бюджета был произведен косметический ремонт кабинетов, а также коридоров и лестничных маршей в обоих корпусах. Кроме того за счет средств областного бюджета были приобретены и установлены уличные антивандальные тренажеры для проведения уроков физической культуры. В МОАУ «СОШ № 3» за счет муниципальной субсидии был произведен косметический ремонт спортивного зала, кабинетов и коридоров. Кроме того была отремонтирована кровля и выполнены работы по оштукатуриванию небольшого участка фасада здания. Что касается МОУ «СОШ № 5», то там за счет средств местного бюджета был проведен косметический ремонт кабинетов, коридоров, лестничных пролетов и «школьной лаборатории». Также как и в третьей школе, был произведен ремонт кровли и фасада школы. Помимо того были выполнены благоустроительные работы территории — произведена окраска уличных фонарей и ограждения. В рамках программы развития образования была произведена установка камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Не обошлись без ремонтов и сельские школы. Так в Калининской школе помимо косметического ремонта кабинетов, был произведен ремонт в школьной библиотеке, столовой, раздевалках и медицинском кабинете. А в рамках подготовки к отопительному сезону был произведен ремонт дымовыводящей трубы школьной котельной. В МОУ «СОШ поселка Михайлово» в рамках подготовки к новому учебному году была произведена покраска как кабинетов, так и спортивного зала, коридора и лестницы. Кроме того по предписанию Роспотребнадзора в кабинете химии установили раковину и подвели к ней горячую воду.

Всего работ на подготовку учебных заведений округа было выполнено на сумму более чем два с половиной миллиона рублей.

Что касается дошкольных образовательных учреждений, то здесь также все лето проводили ремонтные работы. Так за счет средств местного бюджета, выделенных на содержание имущества, в детском саду № 5 было произведено благоустройство территории учреждения, ремонт крыльца и уличного оборудования. Также косметический ремонт был проведен в одной из групп. Кроме того в этом детском саду до конца следующей недели будет установлена новая детская игровая площадка. По словам начальника управления образования, основание для площадки уже подготовлено. Кроме косметического ремонта групп и раздевалок, также провели покраску уличного оборудования в детском саду № 6. За счет средств областного бюджета в это дошкольное образовательное учреждение был приобретен интерактивный скалодром. В детском саду № 11 за лето провели косметический ремонт пищеблока, лестничных площадок и коридоров. Заменили противопожарную дверь, а также приобрели уличную веранду. За счет средств местного бюджета в детском саду № 14 произвели ремонт сантехнического оборудования, электромонтажные и отделочные работы. Также отремонтировали помещение музея. А за средства областного бюджета открыли STEM-лабораторию. За счет средств областного бюджета в детский сад № 26 была приобретена интерактивная доска «Моя Родина — Россия». На субсидию из местного бюджета был произведен косметический ремонт в группах и прачечной. Косметический ремонт (покраска) помещений и уличного оборудования были произведены в детских садах № 19 и 22, которые находятся в сельской местности. Причем, в последнем из них были заменены и полы в группе.

Тамара Бутрим рассказала собравшимся, что в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции за счет бюджетных средств установили перила и сделали косметический ремонт музыкального зала.

Всего на подготовку детских дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году было выделено более двух миллионов рублей из местного и областного бюджетов.

Кроме вопросов подготовки школьных и дошкольных учреждений к учебному году на совещании глава администрации затронул вопрос участия учреждений и реализации в муниципалитете национального проекта «Образование». Как отметила начальник управления образования Тамара Бутрим, проекты трех учреждений выиграли и будут реализованы в текущем году. Так в рамках федерального проекта «Современная школа» на базе школы в поселке Михайлово будет создан центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В рамках проекта будут приобретены не только необходимая мебель и офисное оборудование для педагогов и учащихся, но и произведен ремонт помещений (кабинетов «Информатики», «Технологии и ОБЖ» и «Шахматной гостиной»). Кроме того будут закуплены: промышленное оборудование (клеевой пистолет, цифровой штангенциркуль, ручной лобзик, дрель, сверла и мультитул), игровые комплексы (конструкторы ЛЕГО, шахматы, шахматные столы и часы), тренажеры-манекены для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов ран и тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации.

Проект «Цифровая образовательная среда» будет реализован на базе МАОУ «СОШ № 3». Для этого в школу будут закуплены интерактивные комплексы и сопутствующее оборудование для учителей и учащихся школы.

Победу одержал и проект, подготовленный Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Здесь будет осуществляться поддержка семей, имеющих детей. Причем Центр планирует проводить прием родителей не только в своем учреждении. По словам начальника управления образования, консультационные пункты будут организованы на базе других муниципальных учреждений образования. Для этого будет приобретено все необходимое оборудование и материалы, а для проведения консультаций приглашены специалисты.

Подготовил Сергей Каюков
«За доблестный труд»
школа детский сад
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