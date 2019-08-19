/ / / На подготовку учебных заведений округа потратили более 2,5 млн руб

По словам начальника управления образования администрации «Гусевский городской округ» Тамары Бутрим в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» за счет средств муниципального бюджета был произведен косметический ремонт кабинетов, а также коридоров и лестничных маршей в обоих корпусах. Кроме того за счет средств областного бюджета были приобретены и установлены уличные антивандальные тренажеры для проведения уроков физической культуры. В МОАУ «СОШ № 3» за счет муниципальной субсидии был произведен косметический ремонт спортивного зала, кабинетов и коридоров. Кроме того была отремонтирована кровля и выполнены работы по оштукатуриванию небольшого участка фасада здания. Что касается МОУ «СОШ № 5», то там за счет средств местного бюджета был проведен косметический ремонт кабинетов, коридоров, лестничных пролетов и «школьной лаборатории». Также как и в третьей школе, был произведен ремонт кровли и фасада школы. Помимо того были выполнены благоустроительные работы территории — произведена окраска уличных фонарей и ограждения. В рамках программы развития образования была произведена установка камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Не обошлись без ремонтов и сельские школы. Так в Калининской школе помимо косметического ремонта кабинетов, был произведен ремонт в школьной библиотеке, столовой, раздевалках и медицинском кабинете. А в рамках подготовки к отопительному сезону был произведен ремонт дымовыводящей трубы школьной котельной. В МОУ «СОШ поселка Михайлово» в рамках подготовки к новому учебному году была произведена покраска как кабинетов, так и спортивного зала, коридора и лестницы. Кроме того по предписанию Роспотребнадзора в кабинете химии установили раковину и подвели к ней горячую воду.
Всего работ на подготовку учебных заведений округа было выполнено на сумму более чем два с половиной миллиона рублей.
Что касается дошкольных образовательных учреждений, то здесь также все лето проводили ремонтные работы. Так за счет средств местного бюджета, выделенных на содержание имущества, в детском саду № 5 было произведено благоустройство территории учреждения, ремонт крыльца и уличного оборудования. Также косметический ремонт был проведен в одной из групп. Кроме того в этом детском саду до конца следующей недели будет установлена новая детская игровая площадка. По словам начальника управления образования, основание для площадки уже подготовлено. Кроме косметического ремонта групп и раздевалок, также провели покраску уличного оборудования в детском саду № 6. За счет средств областного бюджета в это дошкольное образовательное учреждение был приобретен интерактивный скалодром. В детском саду № 11 за лето провели косметический ремонт пищеблока, лестничных площадок и коридоров. Заменили противопожарную дверь, а также приобрели уличную веранду. За счет средств местного бюджета в детском саду № 14 произвели ремонт сантехнического оборудования, электромонтажные и отделочные работы. Также отремонтировали помещение музея. А за средства областного бюджета открыли STEM-лабораторию. За счет средств областного бюджета в детский сад № 26 была приобретена интерактивная доска «Моя Родина — Россия». На субсидию из местного бюджета был произведен косметический ремонт в группах и прачечной. Косметический ремонт (покраска) помещений и уличного оборудования были произведены в детских садах № 19 и 22, которые находятся в сельской местности. Причем, в последнем из них были заменены и полы в группе.
Тамара Бутрим рассказала собравшимся, что в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции за счет бюджетных средств установили перила и сделали косметический ремонт музыкального зала.
Всего на подготовку детских дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году было выделено более двух миллионов рублей из местного и областного бюджетов.
Кроме вопросов подготовки школьных и дошкольных учреждений к учебному году на совещании глава администрации затронул вопрос участия учреждений и реализации в муниципалитете национального проекта «Образование». Как отметила начальник управления образования Тамара Бутрим, проекты трех учреждений выиграли и будут реализованы в текущем году. Так в рамках федерального проекта «Современная школа» на базе школы в поселке Михайлово будет создан центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В рамках проекта будут приобретены не только необходимая мебель и офисное оборудование для педагогов и учащихся, но и произведен ремонт помещений (кабинетов «Информатики», «Технологии и ОБЖ» и «Шахматной гостиной»). Кроме того будут закуплены: промышленное оборудование (клеевой пистолет, цифровой штангенциркуль, ручной лобзик, дрель, сверла и мультитул), игровые комплексы (конструкторы ЛЕГО, шахматы, шахматные столы и часы), тренажеры-манекены для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов ран и тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации.
Проект «Цифровая образовательная среда» будет реализован на базе МАОУ «СОШ № 3». Для этого в школу будут закуплены интерактивные комплексы и сопутствующее оборудование для учителей и учащихся школы.
Победу одержал и проект, подготовленный Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Здесь будет осуществляться поддержка семей, имеющих детей. Причем Центр планирует проводить прием родителей не только в своем учреждении. По словам начальника управления образования, консультационные пункты будут организованы на базе других муниципальных учреждений образования. Для этого будет приобретено все необходимое оборудование и материалы, а для проведения консультаций приглашены специалисты.
Подготовил Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»