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Информационный сайт города Гусева

В городском ДК прошла Августовская педагогическая конференция

27 августа 2019, 19:46
В городском ДК прошла Августовская педагогическая конференция
Педагоги образовательных учреждений Гусевского городского округа сегодня обсуждали важные вопросы и проблемы, цели и задачи на новый учебный год на традиционной августовской конференции, которая прошла в Доме культуры города Гусева.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в конференции приняли участие первый заместитель председателя Областной Думы Александр Богданов, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава МО «Гусевский городской округ», председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, начальник профессионального образования Министерства образования Калининградской области Алексей Гончаров.

Педагоги, которые внесли значительный вклад в образование и патриотическое воспитание детей и молодёжи, были награждены благодарственными письмами главы администрации. После, участники конференции приветствовали 6 молодых специалистов, которые пополнили ряды педагогов в округе.

По завершении торжественной части приступили к пленарному заседанию. Начальник Управления образования администрации округа Тамара Бутрим в своем докладе рассказала о новых возможностях развития системы образования в муниципалитете в рамках реализации национального проекта «Образование».
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5
# 1555
молодцы! Надо чаще собираться
Вчера, 20:28   ЦитироватьОтветить
30
К
# 2Ксыха
Юрченко Ольга Тимофеевна, поздравляю вас. Всегда знала что вы самая лучшая. Спасибо за образованных детей. Здоровья. 
Вчера, 20:54   ЦитироватьОтветить
20
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