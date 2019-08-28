Молодые урбанисты создали бренд для малого города будущего 28 августа 2019, 19:28

Итогом завершившейся Летней школы «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий», которую уже в третий раз совместно провели НИУ ВШЭ, холдинг GS Group и Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта, стало комплексное исследование и глубокий анализ пространственно-градостроительного и социально-экономического развития территории инновационного кластера «Технополис GS» с учетом строительства образовательного университетского кампуса.



В ходе многомерного исследования территории и взаимного влияния пространства «Технополис GS» и города Гусева в Калининградской области были использованы такие инструменты, как социологический опрос горожан, натурное наблюдение, анализ статистических данных, фокус-груповые интервью с сотрудниками «Технополиса GS», ментальные карты, картирование культурных и образовательных институций и многое другое. Полученные данные о ситуации в городе и инновационном кластере, а также о восприятии жителей городского округа и сотрудников Технополиса позволили выявить основные ожидания относительно строящегося кампуса. Исследователи разработали концепцию образовательного кластера, включающего в себя арт-пространство, крафт-центр, парковые зоны, спортивные площадки, амфитеатр, стадион, зоны отдыха для детей и взрослых, учебные и жилые корпуса. Концепция предусматривает максимальное использование существующих возможностей для гармоничного и целостного развития агломерации, объединяющей город и территорию «Технополиса GS».



По словам руководителя Летней школы, заместителя декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Плисецкого, эффективность развития Гусева и «Технополиса GS», объединенных строящимся образовательным кампусом, мы сможем оценить через 2-3 года функционирования кампуса, но тот факт, что в концепции создания инновационного кластера было изначально предусмотрено формирование нового качества городской жизни положительно влияет на интеграцию новой территории Гусева в историческую ткань города и позволяет работникам, их семьям и местным сообществам Гусева тесно взаимодействовать уже сейчас.



«Масштаб и глубина проделанной участниками летней школы работы потрясает. Глобальный сбор информации с последующей аккуратной и тщательной обработкой данных интересены. Выводы, и что не менее важно, отражение процессов, происходящих в инновационном кластере „Технополис GS“ не просто познавательны для нас, но, безусловно, полезны. И многое из сделанного будет осмысленно, а также в той или иной степени учтено в планах развития образовательного кампуса», — считает руководитель образовательных проектов GS Group Светлана Кузьмицкая.



Вопрос эффективного управления отношениями между кампусом и местными сообществами не новый в исследовательской практике урбанистики. Анализ опыта развития университетских кампусов в Нидерландах, Швейцарии, Австрии, Германии, Дании, Малайзии и Канады позволил участникам Летней школы выделить ряд организационных и пространственных решений для образовательных кампусов, таких как аренда жилья у компаний-партнеров, предоставление помещений для малого бизнеса, строительство спортивного комплекса, логистических коммуникаций с ближайшим городом, организация высокоскоростной Wi-Fi сети на территории кампуса, музейной и библиотечной системы, доступной для всех.



По мнению участников проекта, образовательный кампус может стать мостом, связывающим Гусев и «Технополис GS», способствуя социальной интеграции и решая проблемы агломерации, вызванные притоком высококвалифицированных специалистов в кластер, высокой конкуренцией между городами Калининградской области, развитием туризма и системы здравоохранения, улучшением экологической ситуации. ГИС-анализ, который провели участники исследовательских групп Летней школы, показал актуальность проблемы моноцентрической жизни Гусева, в котором культурная, сервисная, торговая и экономическая активности сосредоточены в центре города при низкой представленности или даже полном отсутствии в других его районах. Сбалансированное и полицентрическое развитие города является одной из основных целей проекта.



Концепция развития территории «Технополиса GS» и Гусева, разработанная в ходе работы школы, включила в себя следующие предложения: территория кампуса должна стать многофункциональным открытым общественным пространством для образования и сотворчества, включающим в себя образовательные возможности для детей. Также важно предусмотреть устойчивые логистические связки по линии «Гусев —"Технополис GS« — Кампус», эко-ориентированность и информационную поддержку процесса.



Значительное место в проекте занял брендинг территории. Исследователи предложили концепцию «Три G», представляющую подход к формированию восприятия территории как взаимосвязанных измерений города: Гусев как настоящее (уют и комфорт), «Технополис GS» как будущее (инновации и технологии) и Гумбиннен как «связь поколений» или прошлое.



К деятельности Летней школы НИУ ВШЭ, GS Group и БФУ им. И. Канта на протяжении 3 лет проявляет интерес городская администрация Гусева. Часть проектов, предложенных студентами во время проведения летних школ в предыдущие годы, либо уже реализованы, либо находятся в разработке. Так, например, развитие получила идея создания мобильного приложения — туристического квеста по Гусеву. Еще одним проектом, которым заинтересовалась городская администрация, стала идея создания городской социальной сети, в которой жители города могли бы создавать собственные мероприятия и объединяться по интересам.



Летняя школа НИУ ВШЭ — GS Group — БФУ им. И. Канта «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» проводится под эгидой Программы ООН по населенным пунктам в Российской Федерации (ООН-Хабитат).



С 2013 года холдинг GS Group реализует стратегический инвестиционный проект по созданию кампуса в области инженерных и технических наук. Это новый для России формат образовательного проекта. За счет тесного сотрудничества высшей школы и частного бизнеса студенты смогут получать среднее специальное и высшее профессиональное образование в сетевой форме по учебному плану, интегрированному с потребностями реального производства. Практические занятия будут осуществляться на действующих предприятиях «Технополиса GS». Также в кластере будут сформированы ресурсные центры для осуществления научно-исследовательской работы. Образовательная программа кампуса основана на синергии производственных возможностей и R&D холдинга GS Group и научно-образовательных компетенций ведущих российских университетов-партнеров, среди которых Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Петрозаводский государственный университет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича и др. Несколько учебных программ прикладного бакалавриата и магистратуры по модели непрерывного сетевого образования реализуется уже сейчас.