/ / / В Гусевском округе 364 первоклассника сели за школьные парты

«Сегодня, в День знаний, хочу пожелать первоклассникам, которые впервые переступят порог школы, чтобы большая дружная команда, семья, приняла их в свои круги, и ребята чувствовали себя комфортно, уютно в родных стенах школы. Выпускникам, которым предстоит в этом году сдавать экзамены, желаю терпения и старания, не сбавлять обороты на пути к цели. Ну и, конечно же, терпения родителям и уверенности в том, что ваши чада станут поводом для истиной гордости!» — такими словами поздравил присутствующих Александр Китаев.

Кажется, совсем недавно во всех школах звучали «последние звонки», но вот уже сегодня Гусевские школы распахнули свои двери к началу нового учебного года. В Гусевском городском округе в новом учебном году сформировано 15 первых классов и 364 первоклассника сели за свои первые парты, рассказали в пресс-службе администрации округа.Во всех учебных учреждениях округа прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Поздравить родителей, учеников и учителей школы № 3 пришли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и депутат окружного Совета депутатов Михаил Думов. Много теплых и напутственных слов было сказано ученикам от гостей праздника, директора школы, учителей и от будущих выпускников.По традиции для 97-ми первоклашек Школы № 3 прозвенел первый в их жизни школьный звонок.