/ / / Доклад августовской педагогической конференции 2019 года о развитии образования в Гусевском округе

55% — общее образование;



35% — дошкольное образование;



5% — дополнительное образование;



3% — Молодежная политика и оздоровление детей;



2% — другие вопросы в области образования.



63% — заработной платы с начислениями;



6% — обеспечение антитеррористической безопасности;



4% — противопожарной безопасности;



19% — санитарно-эпидемиологические мероприятия;



8% — иные мероприятия (организация подвоза, приобретение автобусов, учебников, школьной мебели, компьютерного и технологического оборудования).



МОУ «СОШ № 1им.С.И.Гусева» — ремонт фасадов МОУ СОШ № 5 — ремонт кровли;



МОУ «Калининская СОШ» МДОУ «Детский спад № 22» — ремонт фасадов;



Дошкольные образовательные организации города — благоустройство территорий и замена уличных веранд.



Школа Количество учителей, которые используют Учи.ру Количество учеников, которые зарегистрированы на Учи.ру Количество учеников, занимающихся на Учи.ру МОУ «СОШ № 1» 43 896 496 МАОУ «СОШ № 3» 51 845 422 МОУ «СОШ № 5» 44 610 362 МОУ «Калининская СОШ» 11 62 МОУ «СОШ в п. Михайлово» 1 1 0 ИТОГО 150 2 485 1 342

Школа Поступили в высшее учебное заведение в среднее учебное заведение СОШ № 1 с филиалом 38 19 СОШ № 3 27 17 СОШ № 5 11 3 ВСЕГО: 76 39

1500 детей — Детско-юношеский центр;



1277 детей — Гусевская ДШИ;



954 человека — Спортивная школа города Гусева;



446 человек — Областная спортивная школа.



формирование и внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования, которая обеспечивает поддержку мотивации, свободы выбора, путем закрепления за ними гарантии оплаты получаемых услуг дополнительного образования;



увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательным программам, доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности.



техническая — 56 объединений;



физкультурно-спортивная — 10 объединений (2018-2019);



художественная — 36 объединений;



туристско-краеведческая — 5 объединений;



естественнонаучная — 3 объединения;



социально-педагогическая — 20 объединений.



Направление Кол-во призеров Техническое 37 Физкультурно-споривное 168 Художественное 40 Турситско-краеведческое 23 Социально-педагогическое 5 ИТОГО: 273

единовременная выплата в размере 10 000 руб;



программа «Приобретения жилья для молодых семей»;



компенсация найма жилого помещения;



выделение служебного жилья;



поручение губернатора Калининградской области о приобретении квартир для учителей (по пять квартир 2020 и 2021 годах).



приглашенному специалисту, по обращению руководителя, есть возможность выделения служебного жилья.



кроме этого по поручению Губернатара Калининградской области 04/прв от 09.04.2019 г в 2020–2021 годах планируется приобретение 10 квартир для учителей по 5 квартир в каждом году, за счет средств регионального бюджета.



Городская администрация опубликовала доклад, который был представлен на августовской педагогической конференции 27 августа 2019 года «Новые возможности развития системы образования МО «Гусевский городской округ»» в рамках реализации национального проекта «Образование».Из доклада следует, что расходы консолидированного бюджета на содержание и развитие образовательных организаций городского округа ежегодно составляют более 400,0 млн. руб., в 2019 году бюджет образовательных организаций составил 401,2 млн. руб. или 35,2% от общего объема муниципального бюджета.Из доклада следует, что расходы консолидированного бюджета на содержание и развитие образовательных организаций городского округа ежегодно составляют более 400,0 млн. руб., в 2019 году бюджет образовательных организаций составил 401,2 млн. руб. или 35,2% от общего объема муниципального бюджета.Значительные средства, вложенные в систему образования позволяют поддерживать ее в устойчивом состоянии, обеспечивающем доступность всех форм и видов образовательной деятельности для населения Гусевского городского округа.Но по прежнему, в образовательных организациях существует потребность в проведении ремонтных работ:Проведение ремонтных работ в настоящее время осуществляется только на конкурсной основе за счет средств консолидированного бюджета поэтому, Управлением образования подготовлены проекты на 2020–2021 год для проведения ремонтных работ.Первым уровнем общего образования является дошкольное образование. На территории нашего района 7 дошкольных организаций реализуют основные общеобразовательные программы. Также в структуре трех сельских школ имеются группы предшкольной подготовки. В центре реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста функционирует три кратковременные группы.В целом услуги дошкольного образования получают 1600 детей, что составляет 70% от общего количества детей дошкольного возраста.На территории муниципалитета решена проблема обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. В общей очереди на региональном Интернет-портале зарегистрировано 324 ребенка в возрасте от 0 до1 года — 144, от 1 до 2 лет — 146 от 2-3 лет — 33 ребенка.С 2016 года актуальный спрос на места в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет удовлетворен полностью.Очередность на получение мест в детские сады составляет 12,6% от общего количества детей в возрасте от 0 до 7 лет.Однако, ввиду увеличения количества детей с задержкой речевого развития в 2018-2019 учебном году наблюдался повышенный спрос накорректировку речевого развития детей в возрасте от 5 до 7 лет. Решением этой проблемы могло бы стать возобновление работы логопедических групп при дошкольных учреждениях города. Эта тема должна стать предметом обсуждения на методических объединениях педагогов дошкольного образования.Значительное внимание в дошкольных организациях уделяется повышению качества дошкольного образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами дошкольного образования. В дошкольных организациях активно внедряются инновационные технологии, различные программы и проекты, способствующие современному восприятию окружающего мира детьми дошкольного возраста.МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» с декабря 2017 года является федеральной инновационной площадкой «STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста.МАДОУ «Детский сад № 14» также является участником федеральной инновационной площадки «STEM-образование детей дошкольного возраста», где 26 июня 2019 годв состоялось открытие первой в Калининградской области «STEM — лаборатории».Приоритетным направлением в работе всех учреждений дошкольного образования является охрана и укрепление здоровья детей, их физическое развитие.Особое внимание уделяется организации питания детей. Выполнение натуральных норм в дошкольных организациях приближено к 100%.Повышению качества и вариативности образования способствуют дополнительные образовательные услуги различной направленности с учетом социального заказа родителей и интересов детей. В бесплатных кружках и секциях обучаются около 800 воспитанников, что составляет 50% от общего количества детей, посещающих дошкольные образовательные организации.Во всех дошкольных организациях создана предметно- развивающая среда, соответствующая возрастным особенностям и отвечающаяиндивидуальным потребностям ребенка.Сегодня в наших дошкольных организациях имеются Интерактивные Скаладромы, интерактивные доски, легоконструкторы и т. д.Особое место в создании условий занимает повышение уровня компетентности педагогов. В 2018-2019 учебном году на базе дошкольных образовательных организаций прошло 15 семинаров и мастер-классов.Система общего образования в нашем округе на протяжении последних лет остается стабильной. 5 общеобразовательных организаций, общее количество обучающихся 3240 чел. В сельской местности обучается 366 ребят или 11,3% от общего количества. 100% учащихся занимаются по Федеральным государственным образовательным стандартам.Все школы района оборудованы современной компьютерной, мультимедийной техникой, учебным оборудованием, но к сожалению техника и программное обеспечение имеют особенность устаревать, поэтому требуется дополнительная работа коллектива каждойобщеобразовательной организации по участию в проектной деятельности, национальных проектах «Образование» и за счет полученных грантов внедрять новые образовательные технологии и замену устаревшего оборудования.Все школы имеют доступ к каналам сети «Интернет» и официальные сайты, включены в единую информационную региональную систему образования, участвуют в электронном мониторинге деятельности образовательных организаций, в мероприятиях дистанционного формата (тематические уроки, видеоконференции, олимпиады и конкурсы.)В округе введены информационные системы «Электронный дневник» и «Электронный журнал». В средней школе № 3 действует система контрольного учета доступа и элементы электронной столовой.Школы городского округа в образовательной деятельности активно используют ресурсы федеральных и региональных порталов и сайтов в 2018-2019 учебном году. Количество учеников занимающихся на портале Учи.ру — 1342 чел., что составляет более 40% от общего количества. Количество учителей предметников — 150 чел. или 79% от общего количества учителей.Уровень абсолютной успеваемости по школам городского округа в 2018- 2019 учебном году составил 99,5%, что определяет выполнение государственных образовательных стандартов, но беспокоит увеличение за последние два года доли неуспевающих обучающихся (в 2018-2019 учебный год ребят, оставленных на повторный год обучения 17 чел, переведено условно 54 чел. В 2017–2018 учебный год 15 и 52).Результаты основных государственных экзаменов в 9 классах свидетельствуют о том, что нам с вами есть над чем работать.Средний балл по математике в 9-х классах по округу 3,54 по региону 3,72.Русский язык округ — 4,29, регион — 4,1. Выше баллы среднеобластных по таким предметам, как физика, химия, информатика, география, обществознание.Результаты основного государственного экзамена в 9-х классах свидетельствуют о том, что математика остается для школьников самым трудным для освоения предметом. Всесторонний экспертный анализ результатов государственных экзаменов по математике последних лет показывает, что особое внимание следует уделять решению задач с практическим содержанием, формированием вычислительной культуры обучающихся на протяжении всего обучения в основной школе, а также повышению качества изучения геометрии.В рамках государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ выпускники 11 классов сдавали обязательные предметы: русский язык и математику:По русскому языку средний балл в регионе — 69,82, по нашему округу — 71,10. Математика базовая: регион — 4,41, округ — 4,3. Выше среднеобластных показатели по информатике, истории, обществознанию и литературе. Замечательно то, что увеличилась доля выпускников, показывающих по данным предметам тестовый балл за экзаменационную работу 70 и более. Самый высокий балл по математике в «МОУ СОШ № 5».Для поступления в ВУЗЫ выпускники 11 классов выбирали ЕГЭ по предметам в зависимости от профиля образовательного учреждения. Среди предметов по выбору самыми востребованными были: математика профильная, физика, обществознание, химия так-как большинство учеников поступает в технические ВУЗЫ.66% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 34% — в учреждения среднего профессионального образования.Важным инструментом оценки уровня знаний школьников по отдельным учебным предметам являются Всероссийские проверочные работы (ВПР).ВПР не сразу стали понятными и принятыми в педагогическом сообществе, но они нужны. Нужны, в первую очередь, педагогу, методисту, руководителю школы для выстраивания дальнейшей работы, выбора форм, методик, технологий обучения. Обучающиеся пишут ВПР в отличие от государственных экзаменов, прямо во время уроков в своих школах и проверяются учителем своей школы. Рособрнадзор со своей стороны комплексно анализирует результаты ВПР, определяя зону риска с точки зрения необъективности результатов, поэтому все результаты ВПР в преддверии нового учебного года должны быть проанализированы, в первую очередь, в педагогических коллективах и методических объединениях школ и учтены при определении программ повышения квалификации педагогов.При решении задач повышения качества общего образования вырастает роль методического сопровождения образовательного процесса. Здесь необходимо изменить подходы к организации методической работы в муниципалитете.Одна из целей обозначенных в майском Указе Президента России — это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций.По результатам исследований комплексных компетенций школьников PIZA, российские дети демонстрируют низкий уровень развития коммуникативных компетенций, они находятся на 54 месте из 56 по умению слушать, радоваться успехам других людей, с интересом рассматривать другие точки зрения; на 51 месте — по наличию позитивных установок от командной работы и проектной деятельности. Отсюда следуют перспективные педагогические задачи, влияющие на результат обучения и воспитания: воспитание личностных качеств наших детей, формирование у них умения совместно решать проблемы, навыков взаимодействия в команде, стратегии позитивного поведения, готовности брать на себя ответственность за результат работы в коллективе, воспитание общечеловеческих качеств.В век цифровых технологий роль воспитателя, педагога, наставника для ребенка не нивелируется, а наоборот, приобретает особую значимость.Казалось бы, сегодня благодаря виртуальным голосовым помощникам Алисе и SIRI в интернете ребенок, подросток может получить ответ на любой вопрос, поговорить на различные темы. Они готовы отвечать даже на провокационные вопросы, но не готовы к общению на нравственные темы. Соглашусь с мнением министра просвещения Ольги Васильевой, что профессия учителя никогда не исчезнет, а педагог-это призвание. Учитель несет ответственность за нравственные основы ученика. Воспитание Человека остается главной миссией Учителя. Для нашей системы образования задачи воспитания были и будут приоритетными. В каждом образовательном учреждении должна быть определена воспитательная идея, объединяющая педагогов и родителей, отражающая особенности социокультурного пространства, в котором развивается ребенок.Огромный воспитательный потенциал имеют учреждения дополнительного образования.Как и в предыдущие годы, в муниципальном образовании обеспечен достаточно высокий уровень доступности дополнительного образования для детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (79,2%). В муниципалитете функционирует многоуровневая образовательная система для развития творческой одаренности детей, включающая олимпиадное движение, школьные научные общества учащихся, детские общественные организации, выставки, акции и другие мероприятия.Дополнительное образование наши дети получают в трех муниципальных учреждениях: ДЮЦ, Гусевская школа искусств и Школа спортивного совершенства, а также в областных учреждениях.С апреля 2018 года в Детско-Юношеском Центре проводится работа по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования, включающая в себя:В 2018-2019 учебном году в рамках 100-летия дополнительного образования из резервного фонда Президента Российской Федерации выделены средства на капитальный ремонт нового корпуса МАУ ДО «ДЮЦ» и теперь учреждение обладает современной материально-технической базой, отвечающей всем требованиям.Сегодня, благодаря энтузиазму и не иссекаемой энергии директора Детско-юношеского центра Т. В. Гавриловой обучающиеся центра представляют наш округ на соревнованиях различного уровня.Стабильно высокие результаты достигнуты обучающимися объединений физкультурно- спортивной направленности, а именно объединением «Спортивно- бальные танцы», «Вольная борьба». Увеличилось количество призеров и победителей обучающихся объединения «Основы туризма». Хорошие результаты продемонстрировали обучающиеся технической направленности — «3-D моделирование», «Перворобот», «Компьютерный видеомонтаж» и художественной направленности «Юный художник», «Палитра». Традиционно, на протяжении многих лет, высокие показатели и у вокально- хореографического ансамбля «Бубенцы».Общей составляющей всех национальных проектов является цифровизация деятельности. В сфере образования в период до 2024 года будет реализован проект «Цифровая образовательная среда». Это и обеспечение доступа в интернет на высокой скорости до самых отдаленных школ, и онлайн-обучение, и электронный документооборот.Цифровая образовательная среда порождает ряд проблем, а с ними новые социальные вызовы для системы образования. Сегодняшних детей называют «поколением больших пальцев» — поколением людей родившихся со смартфоном в руках. Какие риски в обучении и воспитании видят ученые, психологи. Клиповое мышление детей: современные дети больше шести абзацев с интересом не читают. Дети верят всему, что в интернете. Сегодня (по данным международных исследований) на каждого ребенка в соцсетях по 200 друзей, а в жизни?Задача педагогов, взрослых, наставников, которые рядом, предотвратить угрозы социальных медиа для подростков. Что предстоит делать? Учить детей и их родителей цифровой гигиене, а значить учить распознавать опастности, учить думать, а не слепо доверять, учить вести себя в условиях прозрачности соцсетей (за тобой наблюдают, делай то, что не стыдно, учить ответственности за свои дела и поступки и в жизни и в Интернете).Отсюда следует, что проект цифровизации образования со стратегической задачей создания к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования всех уровней, имеет педагогическую задачу воспитания личности, социально ответственной, нравственно зрелой и готовой противостоять деструктивным течениям на просторах виртуального мира. Уроки ОБЖ, интернет-безопасности, финансовой грамотности, уроки здоровья, семьяведение — все, что учит детей жизни, должно быть неотъемливой частью образовательного процесса в современной школе.Каждодневная воспитательная работа с детьми начинается в семье и в детском саду. Родительские компетенции формируются и развиваются во многом благодаря профессиональной помощи педагогов, получаемой в дошкольных организациях. Неслучайно в рамках нацпроекта «Образование» выделено отдельное направление «Современные родители», в рамках которого планируется создание центров психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для родителей, включая службу ранней помощи родителям несовершеннолетних обучающихся, в том числе детей с ОВЗ и детей, получающих образование в форме семейного образования.Компетентные кадры во все времена решают все, преодолевают успех дела и являются важнейшим ресурсом повышения качества деятельности.В системе образования Гусевского городского округа 2018-2019 учебном году работало 790 человек: 192 учителя, 122 воспитателя, 22 педагога дополнительного образования, 16 руководителей образовательных организаций, 42 заместителя руководителей, 45 человек других педагогических работников (учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, социальные педагоги).Ключевой остается проблема привлечения и социальной адаптации молодых педагогов в образовательные организации.Молодая команда учителей сегодня нужна школе для реализации тех новых задач, которые ставит государство и общество «Учитель будущего» — так называется один из ключевых федеральных проектов в рамках нацпроекта «Образование». Его задача — создать условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогов, обновления необходимых для жизни и продолжения образования цифровых компетенций. Не менее половины учителей до 2024 года в каждом регионе и муниципалитете должны будут пройти профессиональную переподготовку, так как без творческого и профессионального роста учителя выполнить новые задачи, стоящие перед российским образованием, невозможно. В регионах уже созданы центры непрерывного образования профмастерства, а также аккредитованные центры работников образования.В 2018-2019 учебном году продолжалась реализация долгосрочной целевой программы поддержки молодых специалистов из числа молодых работников, приступивших к работе в муниципальных образовательных организациях, данной программой предусмотрена единовременная выплата за счет регионального бюджета в сумме 10 000 руб. В прошлом учебном году, такую поддержку получил один молодой специалист из Михайловской школы.Также в регионе реализуется программа «Приобретение жилья для молодых семей» в возрасте до 35 лет на условиях софинансирования за счет средств регионального и муниципального бюджетов.Сегодня задача руководителей общеобразовательных организаций вести кропотливую работу по подпору и расстановке кадров на местах. В настоящее время проблема обеспеченности педагогического процесса решается за счет увеличения нагрузки работающим педагогам в том числе и завучам.