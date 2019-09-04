День солидарности в борьбе с терроризмом в центральной библиотеке города 4 сентября 2019, 09:59

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России, установленная Федеральным Законом «О днях воинской славы России» в 2005 году, связана с трагическими событиями в Беслане, когда в результате теракта в одной из городских школ погибли и были ранены сотни людей. В библиотеках к этой памятной дате оформляются книжные выставки и организуются мероприятия, посвященные проблемам борьбы против терроризма и экстремизма.



В Центральную детскую библиотеку пришли ребята из МАДОУ «Детский сад № 14» на урок-предупреждение «Терроризм как общая беда». Дети внимательно слушали рассказ библиотекаря Экс Л.В о борьбе с терроризмом и узнали, как в результате теракта День знаний для детей Беслана стал днём горя и слёз. Ребята отвечали на вопросы о защите Родины, почтили память погибших людей, которые были когда-то захвачены и убиты террористами. В конце урока дети нарисовали рисунки, где выразили свой протест терроризму. Затем в читальном зале прошёл видеочас «Терроризм — как не стать его жертвой», который провела библиотекарь Маврина В.В. для учащихся МОУ СОШ № 1 им. С. И Гусева.



Центральная библиотека оформила книжную выставку «Терроризм и экстремизм — угроза миру», на которой были представлены книги и статьи из периодических изданий. Для студентов — первокурсников ГБУКО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства» была организована ознакомительная экскурсия по залам Центральной библиотеки и просмотр документального кинофильма «Обвиняется терроризм», посвященный проблемам борьбы против терроризма и экстремизма.



Библиотекари направляют усилия на то, чтобы помочь молодому поколению научиться жить без насилия, без жестокостей, без экстремизма, а возникающие конфликты разрешать без применения силы.