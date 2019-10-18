Калининградские литераторы встретились с читателями Гусевской библиотеки

Бартфельд Борис Нухимович — писатель, поэт, член Союза российских писателей, председатель Калининградской областной писательской организации, автор 8 книг. Его рассказы и стихи печатались в литературных журналах и альманахах, и переводились на европейские языки. Бартфельд Борис Нухимович лауреат главных областных и городских премий в области культуры, организатор многих литературных фестивалей и конкурсов;



Глушкин Олег Борисович — член Союза писателей, автор 12 книг, повестей и рассказов, дипломат Международного творческого конкурса «Вечная память» Федерального аналитического журнала «Сенатор» (г. Москва);



Мещерякова Людмила Вячеславовна — поэтесса, автор сборников стихов, куратор Ассоциации литературных объединений Калининградской области.



Моткова Ирина Валерьевна — биолог, автор рассказов о животных Калининградского зоопарка и сказок об истории Кёнигсберга, а также стихов и загадок;



Мизина Тамара Николаевна — биолог, член Союза Российских писателей. В журнале «Мурр+» она ведет страничку биолога, где публикуются ее рассказы. Мизина Тамара Николаевна является автором приключенческого романа «Владычица Рима» и книги для детей «История Серой Цапли», сказок для детей и взрослых, рассказов.



Дни литературы — это традиционно яркий и запоминающийся праздник, который ежегодно проходит в Калининградской области. Это мероприятие направлено на привлечение интереса к чтению, оно популяризирует и продвигает творчество Калининградских литераторов.16 октября с читателями Гусевской Центральной библиотеки встречались:В Центральной детской библиотеке ребята встречались с представителями калининградского детского журнала «Мурр+»:Члены литературного объединения Гусев-ЛИТО Савенкова Галина Михайловна и Трошин Михаил прочитали свои стихи.Музыкальным сопровождением мероприятия был ансамбль «Концертино"(руководитель Тихомирова О.В. и Сагалаева О.Р.).