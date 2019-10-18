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Калининградские литераторы встретились с читателями Гусевской библиотеки

18 октября 2019, 14:26
Калининградские литераторы встретились с читателями Гусевской библиотеки
Дни литературы — это традиционно яркий и запоминающийся праздник, который ежегодно проходит в Калининградской области. Это мероприятие направлено на привлечение интереса к чтению, оно популяризирует и продвигает творчество Калининградских литераторов.

16 октября с читателями Гусевской Центральной библиотеки встречались:
  • Бартфельд Борис Нухимович — писатель, поэт, член Союза российских писателей, председатель Калининградской областной писательской организации, автор 8 книг. Его рассказы и стихи печатались в литературных журналах и альманахах, и переводились на европейские языки. Бартфельд Борис Нухимович лауреат главных областных и городских премий в области культуры, организатор многих литературных фестивалей и конкурсов;
  • Глушкин Олег Борисович — член Союза писателей, автор 12 книг, повестей и рассказов, дипломат Международного творческого конкурса «Вечная память» Федерального аналитического журнала «Сенатор» (г. Москва);
  • Мещерякова Людмила Вячеславовна — поэтесса, автор сборников стихов, куратор Ассоциации литературных объединений Калининградской области.

В Центральной детской библиотеке ребята встречались с представителями калининградского детского журнала «Мурр+»:
  • Моткова Ирина Валерьевна — биолог, автор рассказов о животных Калининградского зоопарка и сказок об истории Кёнигсберга, а также стихов и загадок;
  • Мизина Тамара Николаевна — биолог, член Союза Российских писателей. В журнале «Мурр+» она ведет страничку биолога, где публикуются ее рассказы. Мизина Тамара Николаевна является автором приключенческого романа «Владычица Рима» и книги для детей «История Серой Цапли», сказок для детей и взрослых, рассказов.

Члены литературного объединения Гусев-ЛИТО Савенкова Галина Михайловна и Трошин Михаил прочитали свои стихи.

Музыкальным сопровождением мероприятия был ансамбль «Концертино"(руководитель Тихомирова О.В. и Сагалаева О.Р.).
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Г
# 1Гость Кило Ирисок
надо было попросить Бориса Нухимовича почитать Бродского... 
это восторг!!!

а вообще, всегда полезно послушать умных людей!
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