Дан старт разработке образовательных программ для будущего университетского кампуса в Гусеве 23 октября 2019, 15:01

GS Group, БФУ им. И. Канта и Гусевский политехнический техникум подписали соглашение о разработке образовательных программ университетского кампуса, который создается на базе инновационного кластера «Технополис GS». Программы высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), в области современной инженерии, электроники и информационных технологий будут разработаны до ноября 2020 года.



Соглашение также формализует создание уникального ресурсного центра для практической подготовки специалистов. В работе ресурсного центра будут принимать участие профессорско-преподавательский состав университета и специалисты предприятий «Технополиса GS». Лаборатории центра будут оснащены оборудованием для практических занятий по профилю планируемых к реализации образовательных программ по проектированию микроэлектронных устройств, автоматизации промышленных бизнес-процессов, технологии и конструированию электронных устройств.



Стороны договорились совместно использовать оборудование ресурсного центра для реализации образовательных программ в рамках сетевого обучения, проведения совместных научных исследований, сотрудничать в интеграции научных кадров предприятий инновационного кластера и учёных университета, внедрении в образовательный процесс экспертов-практиков из числа сотрудников предприятий. Гусевский политехнический техникум в рамках соглашения отвечает за программы среднего специального образования по направлениям «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» и «Мехатроника и мобильная робототехника», а также за администрирование образовательных и хозяйственных процессов кампуса.



Также соглашение предусматривает совместную разработку и реализацию новых научно–исследовательских проектов, внедрение наукоемких технологий в технологический процесс предприятий «Технополиса GS».



«Холдинг GS Group как крупнейший технологический инвестор Калининградской области совместно с партнерами создает уникальную площадку, которая не только станет основой для развития кадрового потенциала региона, но позволит сформировать здесь уникальную среду для разработки и внедрения инновационных продуктов и решений, обеспечивающих технологический прорыв в целом ряде отраслей. Сегодня мы договорились о проекте, который в будущем ляжет в основу развития цифровой экосистемы самого западного региона нашей страны», — отметил директор по взаимодействию с органами власти холдинга GS Group Сергей Долгопольский.



Соглашение было подписано в присутствии министра цифровых технологий и связи Калининградской области Алексея Игнатенко. В своем выступлении он отметил: «Одно из приоритетных направлений в национальном проекте „Цифровая экономика“ — это подготовка кадров. Поставлена задача вырастить специалистов, которые будут „ковать“ цифровую экономику в будущем. Мы заинтересованы в том, чтобы готовить кадры с такими компетенциями внутри региона и создание университетского образовательного кампуса поможет в решении этой задачи».



«У нас есть три задачи в реализации этого соглашения. Главная из них — это совместные образовательные программы. Мы попробуем спроектировать и запустить уникальный для России образовательный продукт, в котором с сочетается подготовка в области высоких технологий, в данном случае — микроэлектроника, IT, и воплощается бизнес-идея и создание реальных стартапов. Самая главная задача, которую мы будем решать с GS Group: подготовка кадров нового поколения, создание бизнесов и доведение их до запуска. Вторая часть этого проекта более ресурсоемкая — это создание в 2023–2024 году совместных лабораторий на базе нового кампуса „Технополиса GS“, связанных с IT и микроэлектроникой. Третья часть — это создание нового средового решения для сочетания бизнеса, образования и науки», — сказал ВРИО ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров.



Подписанное соглашение — один из шагов в реализации уникальной для России комплексной программы прикладных и фундаментальных научных исследований в инновационной сфере, о которой GS Group и БФУ им. И. Канта договорились в 2018 году. Эта программа предусматривает партнёрство в области прикладных научных исследований, в рамках которого в регионе планируется создание передовых научно-исследовательских центров и лабораторий в сфере высоких технологий, и совместную деятельность в области фундаментальной науки, в том числе проведение исследований и разработок по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России. Она объединит производственные возможности и R&D холдинга GS Group и научно-исследовательские компетенции БФУ.