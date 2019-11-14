В Гусевском музее начался учебный год в «Университете третьего возраста» 14 ноября 2019, 15:30

14 ноября состоялась первая вводная лекция для слушателей «Университета третьего возраста», которая по традиции стала ознакомительной. Тема была выбрана не случайно. 14 ноября — день святых чудотворцев Космы и Дамиана (в обыденном языке Кузьма и Демьян), которых на Руси почитали с давних времен. В Древней Руси учебный год начинался именно в этот день, потому что все сельскохозяйственные работы подходили к концу, появлялось свободное время для ремесел и чтения азбуки. Святые братья считаются покровителями любого ремесла, в народе их воспринимали и как носителей знаний. Для наших предков Кузьма и Демьян стали молитвенными помощниками в просвещении разума и обучении грамоте. Также в этот день осень провожают, а зиму встречают, с этим связано много народных примет, поговорок и обрядовых игр: «Какова погода на Кузьминки — такова и зима будет», «Кузьма-Демьян — кузнец, кует лед на земле и на воде», «Пришли Кузьминки — по осени поминки». Завершилось занятие традиционным хороводом и веселой игрой «Дударь-дударище».



С началом учебного года поздравить слушателей пришел представитель Совета ветеранов нашего города Удалых Александр Александрович: «Крепкого здоровья Вам, дорогие студенты! Прилежного поведения и старания в учебе. Успехов в Ваших начинаниях и новом учебном году!»



Напомним, что в Гусевском музее лекции для «Университета третьего возраста» проходят с 2013 года. Тема учебного курса «По страницам русских летописей…» рассчитана на два года обучения: «Рюриковичи» и «Романовы». В новом учебном году 2019 — 2020 следующая лекция откроет цикл «Династия Романовых» и состоится 21 ноября. Также в учебный курс будут включены занятия по краеведению и центральным выставкам музея.