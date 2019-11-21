Калининградская область вошла в ТОП-10 по количеству юных математиков

GS Group опубликовал список лучших участников первого этапа VI Международного конкурса по математике для старшеклассников «Я решаю!». Калининградская область в десятке регионов с наибольшим количеством конкурсантов, которые вышли во второй тур. 35 школьников региона продолжат бороться за звание лучшего математика Евразии.
В этом году членов жюри так впечатлили результаты, что они приняли решение допустить до следующего этапа еще 637 человек. Хотя по правилам конкурса во второй заочный тур попадает тысяча школьников. До очного финала дойдут только 40 конкурсантов. Они встретятся в январе 2020 года в инновационном кластере «Технополис GS», где и станут известны имена лучших.
Также состязание бьет рекорды и по общему количеству участников: 5311 старшеклассников попробовали свои силы, выполнив конкурсные задания. География соревнования стала еще шире, чем прежде. Среди конкурсантов — школьники из Франции, Кипра, Турции и Сирии. Уже традицией стали заявки от старшеклассников из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Украины и Беларуси. Но, конечно, большинство талантливых юных математиков родом из российских регионов. Свои силы попробовали ребята из всех 85 субъектов Российской Федерации: от Калининградской области до Чукотки. В лидерах по числу будущих Лобачевских — Республика Татарстан. Также среди сильнейших регионов оказались Московская область, Республика Беларусь и Краснодарский край. Поборются за главные призы и участники из Мурманской области, Свердловской области и Мордовии и др.
«В этом году конкурсанты приятно удивили нас своими знаниями. Ребята настолько успешно справились с заданиями, что мы не смогли оставить их без внимания. Поэтому по решению жюри в список победителей первого тура вошли все участники, чей результат не меньше 5 баллов. В итоге во второй тур попали почти на 700 человек больше, чем планировалось», — рассказал председатель жюри математического конкурса Сергей Абрамов.
Если вы видите свою фамилию в заветном списке, — поздравляем! Уже сейчас можно приступать к выполнению заданий второго тура. Их можно найти на сайте конкурса «Я решаю!». Будьте готовы, что новые задачи могут быть гораздо сложнее предыдущих. Оценивая решения на этом этапе, члены жюри будут обращать внимание на так называемые «весовые коэффициенты». По-прежнему важно решить как можно больше заданий, но теперь самые сложные из них будут оцениваться выше, чем более простые. Второй этап продлится до 1 декабря.
В очном финале за именную стипендию и другие призы продолжат соревноваться 40 участников с лучшими результатами. Этот заключительный тур состоится с 25 по 26 января 2020 года в инновационном кластере «Технополис GS» в городе Гусеве Калининградской области. Проезд, проживание, питание финалистов и сопровождающих лиц оплатит организатор. В финале станут известны имена десяти победителей, тогда же пройдет церемония награждения. Ученики 9-10-х классов получат электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге; одиннадцатиклассники — именные стипендии, которые будут выплачиваться в течение года при условии поступления в вуз на технические специальности*. Также подарок получит преподаватель математики, чей воспитанник наберет в финале наибольшее количество баллов. Этот приз учрежден в рамках конкурса «Я решаю!» впервые.
«Я решаю!» — международный конкурс GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных городов, одна из ключевых инициатив масштабной образовательной программы холдинга. Мероприятие проводится при поддержке РГПУ им. А. И. Герцена, СПбПУ, Президентского физико-математического лицея № 239, МИЭП (Санкт-Петербург), Института программных систем РАН и других вузов, образовательных и культурных учреждений. Конкурс проводится с 2013 года. За это время участниками «Я решаю!» стали свыше 23 000 старшеклассников из 93 регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group.
*Такие специальности, как «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и другие.
Калининградская область вошла в ТОП-10 по количеству юных математиков
21 ноября 2019, 13:26