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На востоке Калининградской области молодые инженеры участвуют в чемпионат «WorldSkills Russia»

5 февраля 2020, 16:22
На востоке Калининградской области молодые инженеры участвуют в чемпионат «WorldSkills Russia»
В Калининградской области набирает обороты чемпионат «WorldSkills Russia». В 2020 году в нашем регионе он охватит 12 профессиональных образовательных организаций. Накануне свои навыки демонстрировали молодые инженеры.

Участники регионального этапа «Worldskills Russia-2020» знакомятся со своей задачей непосредственно на рабочем месте.

Константин Ширяев, участник чемпионата «Worldskills Russia-2020»:
— Задание интересное, очень много сложных деталей. Детали сложные, но выполнимые.

В компетенции «Инженерный дизайн CAD» конкуренция высочайшая. Победит тот, у кого лучше развито пространственное мышление.

Наталья Губинская, Эксперт «Worldskills Russia-2020»:
— Они должны представлять, как эта деталь в механизме будет располагаться, как она будет работать.

На площадке, где соревнуются будущие операторы станков с ЧПУ, слышен только гул оборудования. Здесь главный язык — это язык программирования.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— В учебной лаборатории стерильная чистота, практически, как в операционной. К конкурсным заданиям приступают юниоры.

По одному чертежу необходимо изготовить две совершенно одинаковые детали. Для проверки результата нужно использовать точнейшие измерительные приборы. Старшеклассники осваивали премудрости металлообработки во внеурочное время.

Александр Крапивин, эксперт «Worldskills Russia-2020»:
— Это профориентация, чем раньше человек осознает, что это его профессия и его будущее, тем больших результатов он сможет достичь в процессе обучения.

Для тех, кто интересуется современными технологиями и промышленным оборудованием двери учреждений профобразования открыты всегда. Во время проведения чемпионата «WorldSkills Russia» для школьников организованы специальные мастер-классы.

Виталий Хвалей
«Вести Калининград»
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