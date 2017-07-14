В этом году на подготовку гусевских школ выделено 13 миллионов рублей

14 июль 2017, 21:41

Рабочая неделя обычно в администрации Гусевского городского округа начинается с оперативного совещания под руководством главы администрации Евгения Михайлова. Этот понедельник не стал исключением и один из вопросов, который обсуждали собравшиеся, - подготовка школ округа к началу нового учебного года.



По словам главы администрации в этом году благодаря личному поручению врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова и министерства образования регионального правительства на подготовку гусевских школ выделено 13 миллионов рублей.



Выделенные средства были направлены на ремонтные работы в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», МОУ СОШ в пос. Калининское и филиала МОУ СОШ №1 «СОШ в п. Маяковс- кое». По словам директора муниципального учреждения «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева по всем объектам отыграны конкурсы и подписаны контракты на выполнение работ и почти все подрядчики приступили к выполнению работ.



«Причем, некоторые из них уже близки к завершению своих контрактов и готовят объекты к сдаче, - говорит Эдуард Грезев. - Однако выполнение некоторых контрактов вызывает опасение».



Евгений Михайлов принял решение - на следующий день провести выездное совещание на всех объектах, где проводятся ремонты при подготовке к учебному году. И уже во вторник выезд состоялся. Сначала Евгений Михайлов, заместители главы, сотрудники управления образования администрации и службы заказчика-застройщика посетили МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», на подготовку второго корпуса которой выделено 8 миллионов рублей.



К новому учебному году второй корпус школы ждут кардинальные изменения. Прежде всего, во всех кабинетах будет проведено водоснабжение, установлены раковины и бойлеры для горячего водоснабжения. Помимо этого будет заменена вся электропроводка. Люминесцентные светильники будут заменены на светодиодные, причем не только в классах, но и в коридорах. На светодиодные будут заменены и подсветки школьных досок.



Также будут капитально отремонтированы санузлы для персонала школы, для девочек (ООО «Запад) и мальчиков (ООО «Алан парт»). А так как санузел для мальчиков находится в пристроенном к школе помещении, то пришло время ремонтировать кровлю. Причем, подрядчик, выполняющий ремонт кровли санузла, завершил работы на 10 дней раньше обозначенного контрактом срока.



По словам директора школы Виктора Левчука, руководители практически всех подрядных организаций с пониманием относятся к выполнению работ и, несмотря на истечение срока некоторых контрактов только к 1S августа, готовы выполнить работы 31 июля.



«Проверка готовности школ к учебному году в регионе начнется с 1 августа, - говорит заместитель главы администрации Людмила Томина, - поэтому мы попросили подрядчиков ускориться».



«Главное, чтобы при этом не пострадало качество выполненных работ, - резюмировал Евгений Михайлов, - дети должны прийти 1 сентября в обновленные классы».



Однако, по словам директора МАУ «Служба заказчика-за- стройщика» Эдуарда Грезева, если одни подрядчики готовы завершить работы раньше срока и закупили уже все необходимые строительные материалы и оборудования, то подрядчик ООО «Ас-Строй», который выиграл конкурс на капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала за прошедшие десять дней с момента заключения контракта имеет отставание от графика строительных работ семь дней, причем на все замечания руководство подрядной организации не реагирует.



Евгений Михайлов попросил у директора ООО «Ас-Строй» объяснить причины отставания от графика и планы по исправлению ситуации. После разговора с директором подрядной организации глава администрации дал поручение руководителю правового управления срочно готовить документы на расторжение контракта.



«Если в течение недели ситуация не исправится, то нам придется разрывать контракт и срочно объявляйть конкурс повторно, - сказал Евгений Михайлов, - я сам ходил в эту школу и эти стены мне очень хорошо знакомы. Более того, два года назад я пообещал, что мы отремонтируем пищеблок и обеденный зал. И теперь, когда правительство и губернатор выделили нашему муниципалитету средства, мы не должны допустить срыва начала учебного года из-за нерадивых строителей».



Также глава администрации дал поручение - после расторжения контракта обратиться в УФАС для внесения данной организации в реестр нерадивых поставщиков.



Вторым объектом, на котором прошло выездное совещание, стала МОУ «Калининская СОШ» в поселке Калинино. Напомним нашим читателям, что в прошлом году по программе модернизации образования в этой сельской школе был капитально отремонтирован спортивный зал, в рамках программы конкретных дел установлен комплекс антивандальных тренажеров, а при содействии руководства региона по программе «Газпром-детям» была установлена многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием.



В этом году в школе будут заменены все старые светильники, розетки и выключатели на новые. По словам руководителя подрядной организации ООО “Асбит”, с которой заключен контракт на выполнение данного вида работ, все оборудование уже заказано и как только будет осуществлена поставка, они приступят к работе. Главу администрации и всех присутствующих подрядчик заверил, что к 31 июля все работы будут выполнены, даже если придется работать во внеурочное время.



Помимо замены электроприборов территория Калининской школы будет обнесена новым металлическим забором. Данный вид работ выполняет индивидуальный предприниматель Станислав Лобанов. По словам предпринимателя, он уже устанавливал ограждения во многих школах региона, поэтому понимает всю ответственность работы. И несмотря на погодные условия, которые мешают проводить работы на улице, ИП Лобанов пообещал выполнить работу раньше срока. Евгений Михайлов в свою очередь рассказал сотрудникам школы, что муниципалитет проводит работу с правительством региона на включение данной школы в программу по капитальному ремонту фасада школы. Возможно уже в следую-щем году школа получит новую одежку.



Напомним нашим читателям, что два года назад был отремонтирован спортивный зал в МОУ «Михайловская СОШ» и когда во время рабочего визита врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов посетил поселок Михайлово, он дал высокую оценку руководству муниципалитета по реализации проекта опорных усадеб на примере данного поселка. Тогда же глава региона поручил министерству по муниципальному развитию проецировать данный опыт на другие муниципалитеты, а министерству образования продолжить работу по ремонту спортивных залов в сельских школах.



В нашем муниципалитете на тот момент не было ремонта спортивного зала только в филиале МОУ СОШ №1 «СОШ в п. Маяковское». И вот в этом году министерство образования по поручению главы региона Антона Алиханова выделило средства на ремонт спортивного зала. По словам директора службы заказчика-застройщика, подрядчик, который выиграл конкурс на ремонт спортивного зала, уже выполнял подобного рода работы в сельских школах в поселках Михайлово и Калининское. Однако во время выездного совещания Евгений Михайлов выразил опасения, что подрядчик (ООО «Мириам») успеет завершить все работы в обозначенные контрактом сроки. И поручил правовому управлению также готовить документы на расторжение контракта в случае, если подрядчик не войдет в график.



«Даем вам неделю на исправление ситуации. Если процент выполнения работ не будет увеличен, то мы вынуждены будем обратиться в УФАС для внесения вашей организации в региональный реестр недобросовестных подрядчиков. Все подрядчики и наши службы должны понимать, что к началу приемки школ к учебному году все ремонтные работы должны быть завершены», - резюмировал Евгений Михайлов.



Во время выездного совещания всем подрядчикам, производящим ремонт, было разъяснено о необходимости заключения договоров со специализированными организациями на утилизацию строительного мусора. А фирмам, выполняющим работы по замене старого элек-трического оборудования, заключение дополнительного договора со специализированной организацией на утилизацию люминесцентных ламп.

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