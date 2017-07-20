Стройцентр
Новости / Образование

Илья Баринов и Светлана Трусенёва посетили профессиональные образовательные организации в Гусеве

20 июль 2017, 10:30
Илья Баринов и Светлана Трусенёва посетили профессиональные образовательные организации в Гусеве
Накануне временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Илья Баринов вместе с региональным министром образования Светланой Трусенёвой посетили организации среднего профессионального образования в Гусеве. Об этом сегодня сообщили на сайте областного правительства.

Гусевский агропромышленный колледж занимается подготовкой специалистов в сельском хозяйстве. На данный момент самой востребованной специальностью является ветеринария. На базе колледжа создана целая клиника для работы с животными. Все лаборатории переформатированы под требования WorldSkillls.

Как отметил руководитель колледжа Леонид Грубинов, практика у ветеринаров проходит прямо во время обучения. Каждый день два будущих специалиста дежурят, чтобы вовремя оказать необходимую помощь. При интересных случаях все студенты направления собираются на операции: кто-то из числа обучающихся её выполняет, остальные наблюдают в аудитории. Студентка колледжа в этом году стала финалисткой Национального чемпионата WorldSkills и получила медаль «Молодой профессионал».

В Гусевском политехническом техникуме обучается более 750 студентов по двум основным направлениям: техническим специальностям и сфере обслуживания. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия для подготовки будущих программистов. Техникум является ресурсным центром по подготовке машиностроителей, станочников ЧПУ и электромонтеров.

По словам директора политеха Екатерины Канаевой, с каждым годом количество студентов увеличивается. Уже на каждую специальность конкурс два человека на место. Это достаточно высокий показатель для учреждений СПО на востоке региона.

«Среднее профессиональное образование – это наши главные трудовые кадры. Мы работаем над тем, чтобы выпускники колледжей и техникумов выпускались с необходимым для работодателя набором компетенций. У нас прекрасная материально-техническая база, подготовленные педагоги-наставники. Система профессионального образования региона развивается и имеет все шансы стать лучшей в стране», - отметил врио вице-премьера Илья Баринов.

Он также подчеркнул, что директора образовательных организаций должны выступать с предложением по расширению специальностей и профессий, продумывая, какие кадры нужны будут в будущем в различных сферах экономики.

Сегодня колледжи и техникумы региона активно включаются во всероссийские проекты. Так, на данный момент в учреждениях среднего профессионального образования можно обучиться по 23 специальностям из «Топ-50 рабочих профессий». Ежегодно количество программ подготовки будет увеличиваться.
Теги: политех агропромышленный колледж Правительство КО
198 просмотров
1
Другие новости по теме
Студентка из Гусева заняла IV место на всероссийской олимпиаде по ветеринарии
Студентка из Гусева заняла IV место на всероссийской олимпиаде по ветеринарии
Гусевские студенты заняли призовые места на Многожанровом фестивале
Гусевские студенты заняли призовые места на Многожанровом фестивале
В Калининграде подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В Калининграде подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В Гусевском агропромышленном колледже в эту пятницу состоялся конкурс студентов-ветеринаров
В Гусевском агропромышленном колледже в эту пятницу состоялся конкурс студентов-ветеринаров

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»