GS Group приглашает старшеклассников побороться за именные стипендии в конкурсе по математике
22 август 2017, 23:37
11 сентября 2017 года стартует IV Международный конкурс по математике для учеников 9–11-х классов из нестоличных городов. Организатор мероприятия – инвестиционно-промышленный холдинг GS Group – приглашает старшеклассников проверить свои знания и побороться за ценные призы и годовые стипендии, которые будут выплачивать победителям, поступившим в вузы на технические специальности. Финал конкурса состоится 16-17 декабря в инновационном кластере «Технополис GS».Теги: Технополис GS конкурс
IV Международный конкурс GS Group по математике традиционно пройдет в три этапа: два онлайн-тура и очный финал в инновационном кластере «Технополис GS». К участию приглашаются учащиеся 9–11-х классов из нестоличных городов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам конкурса будет определено 10 победителей. Ученики 9–10-х классов, победившие в конкурсе, получат ценные призы – электронную технику. А для одиннадцатиклассников победа станет по-настоящему знаковым событием: в течение года они будут получать ежемесячные именные стипендии от холдинга GS Group. Стипендии будут выплачиваться при условии поступления в вуз на технические специальности, востребованные в «Технополисе GS». Среди них – «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие.
Первый онлайн-тур будет проходить с 11 сентября по 31 октября 2017 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и выполнить предложенные задания. По итогам первого этапа 1000 школьников, набравших наибольшее количество баллов, примут участие во втором онлайн-туре 13-26 ноября 2017 года. 40 школьников, наиболее успешно справившихся с заданиями второго этапа, будут приглашены в финал. Заключительный очный тур пройдет 16-17 декабря в городе Гусев Калининградской области на территории уникального инновационного кластера «Технополис GS». Помимо итогового математического состязания финалистов ждет знакомство с «Технополисом» и богатой историей Калининградской области, общение с членами жюри и специальными гостями – выдающимися математиками, экспертами в области высоких технологий, заслуженными деятелями науки и образования. Школьникам и их сопровождающим будет оплачен трансфер, проживание и питание.
Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей состоится 17 декабря в «Технополисе GS».
«Конкурс по математике позволяет нам привлекать талантливых школьников из провинциальных городов, у которых зачастую меньше возможностей для получения качественного высшего образования, чем у старшеклассников из Москвы и Санкт-Петербурга. Поддерживая талантливых школьников, нацеленных на развитие в области высоких технологий, мы готовим достойный кадровый резерв – квалифицированных специалистов, которые в обозримом будущем займут ведущие позиции на ведущих российских предприятиях», – рассказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.
«Конкурс GS Group по математике занимает особое место в мире математических соревнований и олимпиад: благодаря ему у школьников из разных регионов России и других стран появляется возможность порешать интересные задачи, встретиться друг с другом, пообщаться, обменяться опытом, а также познакомиться с “Технополисом GS”. Я получил большое удовольствия от выполнения сложных заданий, а победа в этом конкурсе заставила меня еще более активно двигаться вперед. Для меня каждая решенная задача – это настоящее открытие, и хочется, чтобы таких открытий было как можно больше, поэтому я думаю, что моя профессия будет связана с математикой и программированием», – поделился победитель III Международного конкурса GS Group по математике Александр Толмачев (г. Саров).
В 2016 году в конкурсе по математике приняли участие 4500 школьников со всего мира. По итогам первого тура были отобраны 974 школьника, набравших наибольшее количество баллов. В финальный этап конкурса прошли 40 старшеклассников из 27 российских населенных пунктов, а также Республики Беларусь. Победителями стали 5 учащихся 9–10-х классов и 5 одиннадцатиклассников. Всего с 2013 года в Международном конкурсе по математике приняли участие более 13 тысяч школьников.
Конкурс по математике для старшеклассников из нестоличных городов является одной из ключевых инициатив образовательной программы GS Group, направленной на популяризацию технического образования в молодежной среде и формирование у старшеклассников востребованных в высокотехнологичной сфере компетенций.
IV Международный конкурс GS Group по математике традиционно пройдет в три этапа: два онлайн-тура и очный финал в инновационном кластере «Технополис GS». К участию приглашаются учащиеся 9–11-х классов из нестоличных городов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также стран ближнего и дальнего зарубежья. По итогам конкурса будет определено 10 победителей. Ученики 9–10-х классов, победившие в конкурсе, получат ценные призы – электронную технику. А для одиннадцатиклассников победа станет по-настоящему знаковым событием: в течение года они будут получать ежемесячные именные стипендии от холдинга GS Group. Стипендии будут выплачиваться при условии поступления в вуз на технические специальности, востребованные в «Технополисе GS». Среди них – «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие.
Первый онлайн-тур будет проходить с 11 сентября по 31 октября 2017 года. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и выполнить предложенные задания. По итогам первого этапа 1000 школьников, набравших наибольшее количество баллов, примут участие во втором онлайн-туре 13-26 ноября 2017 года. 40 школьников, наиболее успешно справившихся с заданиями второго этапа, будут приглашены в финал. Заключительный очный тур пройдет 16-17 декабря в городе Гусев Калининградской области на территории уникального инновационного кластера «Технополис GS». Помимо итогового математического состязания финалистов ждет знакомство с «Технополисом» и богатой историей Калининградской области, общение с членами жюри и специальными гостями – выдающимися математиками, экспертами в области высоких технологий, заслуженными деятелями науки и образования. Школьникам и их сопровождающим будет оплачен трансфер, проживание и питание.
Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей состоится 17 декабря в «Технополисе GS».
«Конкурс по математике позволяет нам привлекать талантливых школьников из провинциальных городов, у которых зачастую меньше возможностей для получения качественного высшего образования, чем у старшеклассников из Москвы и Санкт-Петербурга. Поддерживая талантливых школьников, нацеленных на развитие в области высоких технологий, мы готовим достойный кадровый резерв – квалифицированных специалистов, которые в обозримом будущем займут ведущие позиции на ведущих российских предприятиях», – рассказал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.
«Конкурс GS Group по математике занимает особое место в мире математических соревнований и олимпиад: благодаря ему у школьников из разных регионов России и других стран появляется возможность порешать интересные задачи, встретиться друг с другом, пообщаться, обменяться опытом, а также познакомиться с “Технополисом GS”. Я получил большое удовольствия от выполнения сложных заданий, а победа в этом конкурсе заставила меня еще более активно двигаться вперед. Для меня каждая решенная задача – это настоящее открытие, и хочется, чтобы таких открытий было как можно больше, поэтому я думаю, что моя профессия будет связана с математикой и программированием», – поделился победитель III Международного конкурса GS Group по математике Александр Толмачев (г. Саров).
В 2016 году в конкурсе по математике приняли участие 4500 школьников со всего мира. По итогам первого тура были отобраны 974 школьника, набравших наибольшее количество баллов. В финальный этап конкурса прошли 40 старшеклассников из 27 российских населенных пунктов, а также Республики Беларусь. Победителями стали 5 учащихся 9–10-х классов и 5 одиннадцатиклассников. Всего с 2013 года в Международном конкурсе по математике приняли участие более 13 тысяч школьников.
Конкурс по математике для старшеклассников из нестоличных городов является одной из ключевых инициатив образовательной программы GS Group, направленной на популяризацию технического образования в молодежной среде и формирование у старшеклассников востребованных в высокотехнологичной сфере компетенций.
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