В Гусеве прошла педагогическая секция «Использование современных игровых технологий в реализации ФГОС ДО»

5 сентябрь 2017, 12:30

В рамках августовской педагогической конференции 28 августа на базе МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» прошла педагогическая секция на тему «Использование современных игровых технологий в реализации ФГОС ДО».



С презентацией опыта работы по теме выступила заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» Панкова Наталья Сергеевна.



Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МАДОУ «Детский сад № 5» Богданович Анжела Викторовна представила опыт работы по теме «ЛЕГО-конструирование в ДОУ».



Презентацию из опыта работы по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательное LEGO-DUPLO» представила воспитатель МАДОУ «Детский сад № 14» Павлова Елена Владимировна.



Практическая часть в работе педагогической секции была представлена мастер-классами по теме «Программирование действующей модели «Царь зверей» воспитателем МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» Шавровой Анастасией Алексеевной и воспитателем Малкиной Натальей Александровной по теме «Космос» в рамках дополнительных общеобразовательных программ «Страна Лего» и «Юный конструктор-Лего», а также Ноздрачевой Оксаной Дмитриевной, воспитателем МАДОУ «Детский сад № 5» по теме «Самолеты-спасатели» и воспитателем МАДОУ «Детский сад № 14» Демидовой Людмилой Михайловной на тему «Локомотив» в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Роботёнок» с использованием образовательного конструктора по робототехнике.



Участники секции просмотрели квест с использованием пчелок-роботов BEE-BOT, провела который воспитатель МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» Рябчевская Татьяна Васильевна, а также посетили выставку, на которой были представлены различные виды конструкторов – Bauer, Lego Wedo, LEGO-DUPLO, «HUNA-MRT.STORI» и «HUNA-MRT.SENSITING», программируемый мини-робот BEE-BOT, цифровой микроскоп Bresser, микроскоп Фиксики Верта, телескоп, астропланетарий Delux.



По итогам работы участники педагогической секции приняли резолюцию, которую озвучила методист по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» Управления образования Кожемякина Галина Владимировна:



1. Признать работу в ДОО по развитию технического творчества детей качественной и продуктивной.

2. Дополнить предметно-развивающую среду ДОО современными играми, позволяющими заниматься с детьми техническим творчеством.

3. Организовать курсовую переподготовку педагогов, занимающихся с детьми техническим творчеством.

4. Совершенствовать пути сетевого взаимодействия с учреждениями образования МО «Гусевский городской округ» по данному направлению.

5. Расширить количество кружков по техническому творчеству в каждой ДОО.

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