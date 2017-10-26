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В городской библиотеке прошла викторина для студентов «Знаешь ли ты Калининградскую область?»

26 октябрь 2017, 10:05
В городской библиотеке прошла викторина для студентов «Знаешь ли ты Калининградскую область?»
25 октября в читальном зале Центральной библиотеки студенты Гусевского агропромышленного колледжа приняли участие в экологической викторине «Знаешь ли ты Калининградскую область?».

2017 год Президентом Российской Федерации объявлен Годом экологии. С каждым годом экологическая обстановка становится всё хуже и мы должны сделать всё возможное, чтобы наша планета процветала. Экология начинается с самого человека, с экологии души. Чем добрее человек , тем чище наша природа.

Студенты виртуально путешествовали по Калининградской области, отвечали на вопросы викторины. Правильные ответы выходили на экран мультимедийной презентации «Животные и растения Калининградской области».

В ходе викторины учащиеся узнали о разнообразном мире животных и растений Калининградской области, о заповедниках, заказниках и национальных парках. Ребята вспоминали названия растений, упомянутых в произведениях русских и зарубежных писателей. Они познакомились с легендами о цветах, с «Поющими песками» и «Танцующим лесом», с «Балтийскими гейзерами» и «Камнем лжи». Студенты приняли участие в дискуссии о том, как магическая цифра 13 прослеживается в истории Кёнингсберга – Калининграда.

В завершении мероприятия участники викторины оставили пожелания Матушке –Земле. Победители викторины получили в подарок сладкие призы.
Теги: библиотека студенты
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