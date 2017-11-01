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Гусевский политехнический техникум подготовил операторов холодноштамповочного оборудования для завода «Пранкор»

1 ноябрь 2017, 13:09
Гусевский политехнический техникум подготовил операторов холодноштамповочного оборудования для завода «Пранкор»
Завод «Пранкор» (в составе инновационного кластер «Технополис GS», г. Гусев Калининградской обл.) и Гусевский политехнический техникум завершили первый этап дуальной образовательной программы, запущенной в сентябре 2017 года. 22 сотрудника «Пранкора» прошли курсы профессиональной подготовки операторов автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования. Впереди у них – производственная практика, после успешного прохождения которой специалисты смогут продолжить работу на предприятии в новом качестве.

Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования – востребованная специальность на любом металлообрабатывающем производстве. Такое оборудование имеет сложную конструкцию, и от его работы во многом зависит качество производимых металлических деталей. Необходимость подготовки операторов для завода «Пранкор» связана с увеличением объема реализации готовой продукции. Предприятие выпускает металлические и пластмассовые детали, светодиодные светильники, занимается литьем пластмасс. Производственные мощности завода – до 500 тысяч изделий в месяц. В ближайшее время 22 специалиста, завершившие обучение по дуальной образовательной программе в Гусевском политехникуме, пройдут 2-недельную производственную практику на заводе «Пранкор». Продемонстрировав полученные знания и подтвердив квалификацию, они смогут претендовать на вакантные должности операторов холодноштамповочного оборудования.

Квалифицированные специалисты будут отвечать за работу станков холодной штамповки, настраивать их и участвовать в производственном процессе завода «Пранкор». Им предстоит работать с высокотехнологичным металлообрабатывающим оборудованием: линией продольной резки металла, листогибочным гидравлическим прессом с ЧПУ, кривошипными прессами, револьверно-пробивным прессом FINN-POWER с ЧПУ.

«Мы постоянно обучаем своих сотрудников, повышаем их квалификацию и направляем на курсы профессиональной переподготовки. Предприятия в составе “Технополиса GS” несколько лет сотрудничают с Гусевским политехническим техникумом. “Пранкор” каждый год принимает на практику студентов политехникума, особенно специализирующихся на металлообработке. После успешного прохождения практики они устраиваются к нам на работу. Теперь мы запустили дуальную образовательную программу с Гусевским политехническим техникумом по переподготовке действующих специалистов завода. Новый штат квалифицированных операторов холодноштамповочного оборудования позволит нам снизить производственные риски и выпускать еще более качественные продукты в большем объеме», — рассказала начальник отдела персонала ООО «Пранкор» Наталья Крутова.

«Мы ценим сотрудничество с предприятиями в составе “Технополиса GS” и их поддержку в трудоустройстве наших лучших студентов. Дуальное обучение – эффективный путь повышения качества образования, который невозможен без надежных партнеров», — поделилась директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева.

Образовательные инициативы предприятий в составе «Технополиса GS», реализуемые совместно с учебными заведениями, входят в комплексную программу подготовки рабочих кадров холдинга GS Group (инвестор «Технополиса GS»). Они направлены на решение глобальной задачи — убрать дистанцию между компетенциями выпускника и потребностями реального производства.
Теги: Технополис GS политех
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