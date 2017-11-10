На 2018 год предусмотрены серьезные средства для развития кардиомедицины на востоке области

10 ноябрь 2017, 13:26

Об этом глава региона сообщил в пятницу, 10 ноября, на открытии Всероссийской конференции с международным участием «Современные аспекты оказания высокотехнологичной медицинской помощи».



Работу двухдневного форума, посвященного пятилетнему юбилею Федерального центра высоких медицинских технологий (ФЦВМТ), возглавил президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, директор Центра им. А.Н. Бакулева (Москва), академик РАН Лео Бокерия.



На конференции собрались более 200 ведущих кардиохирургов и травматологов-ортопедов России, представляющих крупнейшие медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Томска, Кемерово, Пензы, Краснодара, Смоленска, Барнаула и многих других городов. В программе запланированы выступления руководителей клиник, кардиохирургов из Германии, Швейцарии, Республики Беларусь.



Темами обсуждения стали перспективы дальнейшего развития сердечно-сосудистой хирургии, как в России, так и за рубежом, а также намечен вектор развития федеральных центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь при лечении заболеваний системы кровообращения и опорно-двигательного аппарата.



Антон Алиханов подчеркнул, что в последние годы в регионе сделаны серьезные шаги в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями: «Особенно успешно мы продвинулись в этом направлении с появлением пять лет назад нашего кардиоцентра, который со временем вырос в Центр высоких медицинских технологий. Наблюдая за работой его специалистов все эти годы, мы видим, что возможности сердечно-сосудистой хирургии сегодня позволяют успешно справляться с заболеваниями, которые еще вчера очень тяжело поддавались лечению. Также нас радуют достигнутые успехи в детской кардиохирургии и кардиологии».



Лео Бокерия также подтвердил высокий уровень центра: «Еще пять лет назад в Калининграде ничего этого не было, а сейчас достигнут колоссальный прогресс в лечении болезней сердца. Здесь проводятся операции европейского уровня, и мы видим очень хорошие результаты».



Антон Алиханов отметил, что, как и для всей страны, для Калининградской области тема борьбы с заболеваниями системы кровообращения по-прежнему актуальна. Для снижения заболеваемости и смертности от болезней сердца и сосудов в бюджете региона на 2018 год предусмотрены серьезные средства для развития кардиомедицины на востоке области. В частности, планируется приобретение ангиографа в Гусевскую центральную районную больницу. В ближайшие годы также продолжится техническое перевооружение учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Глава региона также коснулся решения кадровой проблемы в здравоохранении Калининградской области: «С нового года мы запускаем большую кадровую программу для медиков с широкими возможностями их социальной поддержки. Она рассчитана и на тех, кто к нам переезжает и трудоустраивается в лечебные учреждения, и на выпускников медвузов, и на врачей, уже работающих в государственной медицине. И мы очень рады, что у нас появится возможность их поддержать на уровне региона».



В ходе конференции Антон Алиханов, Лео Бокерия и главный врач ФЦВМТ Юрий Шнейдер договорились проработать вопрос организации в структуре центра службы трансплантации органов, с тем чтобы жителям региона в перспективе были доступны такие хирургические манипуляции, как пересадка сердца, и для этого не было необходимости выезжать за пределы области.

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