В Калининградской области начался обход подсобных хозяйств и сбор данных о поголовье поросят
10 ноябрь 2017, 22:04
Факт обнаружения кабанов, поражённых африканской чумой свиней, заставляет предпринимать энергичные меры по защите поголовья поросят в Калининградской области. В муниципалитетах края специалисты отделов сельского хозяйства приступили к подворовым обходам. Уточняются данные о количестве поросят в личных подсобных хозяйствах, с селянами говорят о возможных вариантах переноса АЧС. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: сельское хозяйство чума
Виталий Хвалей, корреспонден:
— Африканская чума свиней переносится механическим путём, к примеру, охотник может принести заразу из леса на сапогах.
Сергей Баранков живёт в одноэтажном микрорайоне на южной окраине города Гусева. В подсобном хозяйстве держит поросят для себя и знакомых.
Сергей Баранков, житель Гусева:
— Я как маленький был, отец занимался и я до сих пор занимаюсь, а насчёт чумы африканской. Не пускать никого в сарай, вот и всё, и все дела.
Особое внимание властей приковано к населённым пунктам, которые находятся рядом с крупными свиноводческими комплексами. В августе этого года в полутора километрах от посёлка Покровское был открыт современный маточник на 3 с половиной тысячи голов.
— А вообще в посёлке кто-то держит поросят?
— Нет, никто не держит.
Доверяй, но проверяй. В Покровском почти 90 дворов, специалисты должны побывать в каждом.
Владимир Таганов, житель Черняховского городского округа:
— Больше всех держал свиней, поскольку я зоотехник по образованию. Развиваются такие свинокомплексы, мясо становится дешевле, в домашних условиях становится держать невыгодно.
Тем не менее, в небольших фермерских и личных подсобных хозяйствах Гусевского и Черняховского городских округов насчитывается около 2 тысяч поросят. Предупреждён об АЧС – значит вооружён.
Владимир Голубцов, начальник управления сельского хозяйства администрации Черняховского городского округа:
— Это, как любая эпидемия среди людей, она быстро распространяется, и лечения от этого нет, приходится всех животных тогда уничтожать, это серьёзные убытки для бизнеса, которые компенсировать сложно.
Обеспечить уровень защиты, как на современных свинокомплексах, у обычных селян не получится. Из-за угрозы АЧС многие подумывают отказаться от выращивания поросят вообще. Владимир Таганов предлагает брать пример с жителей посёлка Покровское. На подворьях действительно нет поросят, зато есть коровы, куры, гуси и утки. Серьёзных эпидемий в пернатом мире пока не прогнозируют.
Виталий Хвалей, корреспонден:
— Африканская чума свиней переносится механическим путём, к примеру, охотник может принести заразу из леса на сапогах.
Сергей Баранков живёт в одноэтажном микрорайоне на южной окраине города Гусева. В подсобном хозяйстве держит поросят для себя и знакомых.
Сергей Баранков, житель Гусева:
— Я как маленький был, отец занимался и я до сих пор занимаюсь, а насчёт чумы африканской. Не пускать никого в сарай, вот и всё, и все дела.
Особое внимание властей приковано к населённым пунктам, которые находятся рядом с крупными свиноводческими комплексами. В августе этого года в полутора километрах от посёлка Покровское был открыт современный маточник на 3 с половиной тысячи голов.
— А вообще в посёлке кто-то держит поросят?
— Нет, никто не держит.
Доверяй, но проверяй. В Покровском почти 90 дворов, специалисты должны побывать в каждом.
Владимир Таганов, житель Черняховского городского округа:
— Больше всех держал свиней, поскольку я зоотехник по образованию. Развиваются такие свинокомплексы, мясо становится дешевле, в домашних условиях становится держать невыгодно.
Тем не менее, в небольших фермерских и личных подсобных хозяйствах Гусевского и Черняховского городских округов насчитывается около 2 тысяч поросят. Предупреждён об АЧС – значит вооружён.
Владимир Голубцов, начальник управления сельского хозяйства администрации Черняховского городского округа:
— Это, как любая эпидемия среди людей, она быстро распространяется, и лечения от этого нет, приходится всех животных тогда уничтожать, это серьёзные убытки для бизнеса, которые компенсировать сложно.
Обеспечить уровень защиты, как на современных свинокомплексах, у обычных селян не получится. Из-за угрозы АЧС многие подумывают отказаться от выращивания поросят вообще. Владимир Таганов предлагает брать пример с жителей посёлка Покровское. На подворьях действительно нет поросят, зато есть коровы, куры, гуси и утки. Серьёзных эпидемий в пернатом мире пока не прогнозируют.
Виталий Хвалей
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