Суд отказался взыскивать с Егорычева стоимость незаконно снесенной «Березки»
13 ноябрь 2017, 11:52
Брат экс-вице-премьера областного правительства Александра Егорычева и его менеджер Олеся Сафонова не будут компенсировать ущерб, причиненный в результате сноса на основании поддельных документов здания кафе «Березка», располагавшегося в центре Гусева. Не будет платить и сам Александр Егорычев, исключенный из числа ответчиков. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Калининградской области, сообщается на сайте Rugrad.eu.Теги: Берёзка Александр Егорычев
Согласно тексту решения суда, причиной, по которой Егорычевы не будут возмещать ущерб, стал выкуп доли истца — Виталия Четырина в «Березка-Комплекс», которому принадлежало здание.
В конце августа 2017 года «Березка-Комплекс» выплатило кредитору Виталия Четырина — Андрею Макаренко — стоимость доли. Таким образом, на момент вынесения решения арбитражного суда о взыскания компенсации за снесенное здание Четырин уже не был учредителем компании, которой мог быть причинен ущерб Егорычевым и Сафоновой.
Сумма, которая была выплачена за долю Четырина в компании, не приводится в решении арбитражного суда.
Согласно тексту решения суда, причиной, по которой Егорычевы не будут возмещать ущерб, стал выкуп доли истца — Виталия Четырина в «Березка-Комплекс», которому принадлежало здание.
В конце августа 2017 года «Березка-Комплекс» выплатило кредитору Виталия Четырина — Андрею Макаренко — стоимость доли. Таким образом, на момент вынесения решения арбитражного суда о взыскания компенсации за снесенное здание Четырин уже не был учредителем компании, которой мог быть причинен ущерб Егорычевым и Сафоновой.
Сумма, которая была выплачена за долю Четырина в компании, не приводится в решении арбитражного суда.
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