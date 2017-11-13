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Суд отказался взыскивать с Егорычева стоимость незаконно снесенной «Березки»

13 ноябрь 2017, 11:52
Брат экс-вице-премьера областного правительства Александра Егорычева и его менеджер Олеся Сафонова не будут компенсировать ущерб, причиненный в результате сноса на основании поддельных документов здания кафе «Березка», располагавшегося в центре Гусева. Не будет платить и сам Александр Егорычев, исключенный из числа ответчиков. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Калининградской области, сообщается на сайте Rugrad.eu.

Согласно тексту решения суда, причиной, по которой Егорычевы не будут возмещать ущерб, стал выкуп доли истца — Виталия Четырина в «Березка-Комплекс», которому принадлежало здание.

В конце августа 2017 года «Березка-Комплекс» выплатило кредитору Виталия Четырина — Андрею Макаренко — стоимость доли. Таким образом, на момент вынесения решения арбитражного суда о взыскания компенсации за снесенное здание Четырин уже не был учредителем компании, которой мог быть причинен ущерб Егорычевым и Сафоновой.

Сумма, которая была выплачена за долю Четырина в компании, не приводится в решении арбитражного суда.
Теги: Берёзка Александр Егорычев
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Гость Сергей
# 1Гость Сергей
Дазравствует самый гуманный суд в МИРЕ!!!!
Вчера, 12:39   ЦитироватьОтветить7
ляля
# 2ляля
кто бы сомневался......все так неожиданно и так не предсказуемо....
Вчера, 14:38   ЦитироватьОтветить3
Николай
# 3Николай
Эт точно
Вчера, 17:50   ЦитироватьОтветить1

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