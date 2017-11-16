Директор учреждения «Чистота» получил взызкание за несвоевременную уборку опавшей листвы
16 ноябрь 2017, 12:51
В администрацию МО «Гусевский городской округ» за последнюю неделю поступило множество жалоб в отношении качества работы МБУ «Чистота».Теги: Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, жители города жалуются на плохую уборку опавшей листвы. Несвоевременное выполнение своих обязанностей приводит к тому, что неубранные и растоптанные листья превращаются в грязь и создают неухоженный вид города.
«На некоторых улицах и вовсе невозможно пройти», - говорят жители.
Глава администрации Евгений Михайлов провел совещание по качеству исполнения муниципального контракта по содержанию в чистоте городских улиц муниципальным учреждением «Чистота», по итогам которого директору учреждение Михаилу Думову было объявлено взыскание.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, жители города жалуются на плохую уборку опавшей листвы. Несвоевременное выполнение своих обязанностей приводит к тому, что неубранные и растоптанные листья превращаются в грязь и создают неухоженный вид города.
«На некоторых улицах и вовсе невозможно пройти», - говорят жители.
Глава администрации Евгений Михайлов провел совещание по качеству исполнения муниципального контракта по содержанию в чистоте городских улиц муниципальным учреждением «Чистота», по итогам которого директору учреждение Михаилу Думову было объявлено взыскание.
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