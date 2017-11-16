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Директор учреждения «Чистота» получил взызкание за несвоевременную уборку опавшей листвы

16 ноябрь 2017, 12:51
В администрацию МО «Гусевский городской округ» за последнюю неделю поступило множество жалоб в отношении качества работы МБУ «Чистота».

Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, жители города жалуются на плохую уборку опавшей листвы. Несвоевременное выполнение своих обязанностей приводит к тому, что неубранные и растоптанные листья превращаются в грязь и создают неухоженный вид города.

«На некоторых улицах и вовсе невозможно пройти», - говорят жители.

Глава администрации Евгений Михайлов провел совещание по качеству исполнения муниципального контракта по содержанию в чистоте городских улиц муниципальным учреждением «Чистота», по итогам которого директору учреждение Михаилу Думову было объявлено взыскание.
Теги: Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
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Василий
# 1Василий
кругом одни дыбылы штоли как сказала лошадь из мида??? кому мешают эти листья неужели нечего больше в порядок привести???
Сегодня, 13:00   ЦитироватьОтветить8
Алина
# 2Алина
Где неделю листва ложит?Хотела дочке на гербарий насобирать листиков, так замучились искать по городу. Каждый день сгребают и увозят.
Сегодня, 13:13   ЦитироватьОтветить7
Китай
# 3Китай
Думов следующий после Копейки, Михайлов зачищается перед уходом.
Сегодня, 13:36   ЦитироватьОтветить6
Прохожий
# 4Прохожий
Следующий не только Думов. Пора давно этих коммунальщиков и дорожников прижать. Работают на свой карман, а нам типа денег нет. Зарплаты урежте себе
Сегодня, 15:02   ЦитироватьОтветить3
Бомж
# 5Бомж
Лактионов называй уже имена и должности кто набивает карманы
Сегодня, 15:52   ЦитироватьОтветить2
неон
# 6неон
слова взыЗкание в русском языке отсутствует....
Сегодня, 17:41   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 7Прохожий
объявлено взыскание

А можно яснее написать, в чём это выразилось?
Сегодня, 18:07   ЦитироватьОтветить0
Андрей
# 8Андрей
Китай, Вот видите, я же был прав, что Михаил Николаевич будет следующим.
Сегодня, 18:24   ЦитироватьОтветить0
Гусевец
# 9Гусевец
Сейчас такой поток листьев, что возможно где то и убрали чуть позже В самый сезон это допустимо . А дворники наши гусевские убирают хорошо.
Сегодня, 18:54   ЦитироватьОтветить6
Луна
# 10Луна
Уважаемые жители,нашего ПРЕКРАСНОГО города!А давно ли Вы были в других городах нашей области???Честно говоря,есть с чем сравнить...Будете проезжать Черняховск,Неман и другие города области,обратите внимание как у них.Наш город-лучший,этому надо отдать должное.Почему наши горожане вечно не довольны,для меня большой секрет.Город чистый,ухоженный,горожане других городских центров восхищаются благоустройством нашего города,и только ВЫ все чем то не довольны.Зажрались,господа,зажрались(((
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить6
солнце
# 11солнце
Недовольные-это конкуренты или враги.а не горожане.
Сегодня, 21:02   ЦитироватьОтветить3
Василий
# 12Василий
Луна,
пройдите ночью без фонарика по любому двору--от дерьма ботинки не отмоете если ноги не переломаете
Сегодня, 22:00   ЦитироватьОтветить0
кирюша ролекс
# 13кирюша ролекс
Цитата: солнце
Недовольные-это конкуренты или враги.а не горожане.

такие вот " солнца" пропихивали в 37-мом понятия " враг народа""
Сегодня, 22:07   ЦитироватьОтветить0

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