Стройцентр
Новости / Общество

Житель Гусева пополнит ряды новобранцев Президентского полка

17 ноябрь 2017, 13:11
Житель Гусева пополнит ряды новобранцев Президентского полка
В регионе продолжается призыв граждан на срочную военную службу «Осень 2017».

В минувшую среду в Калининградском историко-художественном музее состоялись торжественные проводы призывников в Президентский полк ФСО России.

Служить в Москву отправятся 15 молодых людей из Калининградской области. Как сообщил корреспонденту газеты «За доблестный труд» военный комиссар по Гусевскому, Краснознаменскому и Нестеровскому районам Владимир Прошин, проходить срочную службу в элитной воинской части России будет и гусевец Дмитрий Маслов, который в 2013 году окончил девять классов МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева, а в потом закончил Калининградский морской рыбопромышленный колледж.

Проводили юношей на службу представители областного правительства, военного комиссариата, ветераны Великой Отечественной войны, родители призывников и старшеклассники – участники патриотического проекта «Пост №1» и движения «Юнармия».
Теги: призывная компания
373 просмотра
1
Другие новости по теме
Фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
Фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
70 человек из Гусевскго района пополнят ряды вооруженных сил РФ
70 человек из Гусевскго района пополнят ряды вооруженных сил РФ
Порядка 50 человек планируется призвать на военную службу текущей осенью
Порядка 50 человек планируется призвать на военную службу текущей осенью
В Гусеве состоялись торжественные проводы призывников
В Гусеве состоялись торжественные проводы призывников

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»