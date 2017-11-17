Житель Гусева пополнит ряды новобранцев Президентского полка
17 ноябрь 2017, 13:11
В регионе продолжается призыв граждан на срочную военную службу «Осень 2017».Теги: призывная компания
В минувшую среду в Калининградском историко-художественном музее состоялись торжественные проводы призывников в Президентский полк ФСО России.
Служить в Москву отправятся 15 молодых людей из Калининградской области. Как сообщил корреспонденту газеты «За доблестный труд» военный комиссар по Гусевскому, Краснознаменскому и Нестеровскому районам Владимир Прошин, проходить срочную службу в элитной воинской части России будет и гусевец Дмитрий Маслов, который в 2013 году окончил девять классов МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева, а в потом закончил Калининградский морской рыбопромышленный колледж.
Проводили юношей на службу представители областного правительства, военного комиссариата, ветераны Великой Отечественной войны, родители призывников и старшеклассники – участники патриотического проекта «Пост №1» и движения «Юнармия».
В минувшую среду в Калининградском историко-художественном музее состоялись торжественные проводы призывников в Президентский полк ФСО России.
Служить в Москву отправятся 15 молодых людей из Калининградской области. Как сообщил корреспонденту газеты «За доблестный труд» военный комиссар по Гусевскому, Краснознаменскому и Нестеровскому районам Владимир Прошин, проходить срочную службу в элитной воинской части России будет и гусевец Дмитрий Маслов, который в 2013 году окончил девять классов МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева, а в потом закончил Калининградский морской рыбопромышленный колледж.
Проводили юношей на службу представители областного правительства, военного комиссариата, ветераны Великой Отечественной войны, родители призывников и старшеклассники – участники патриотического проекта «Пост №1» и движения «Юнармия».
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