«Большое спасибо!»: жители посёлка Майское выражают благодарность за поездку в «Янтарь Холл»

17 ноябрь 2017, 13:31

Председатель первичной ветеранской организации п. Майское

Лёгенькая Раиса Сергеевна

День 11 ноября 2017 года для жителей посёлка Майское оказался очень волнующим, замечательным и долгожданным. Двадцать человек нашего поселка посетили в городе Светлогорске Театр Эстрады «Янтарь Холл», отправившись в путешествие на автобусе, который любезно предоставило предприятие Автоколонна 1802.Организована поездка была по нашей просьбе депутатом областной Думы Богдановым Александром Сергеевичем.День выдался погожим. Мы погуляли по Светлогорску, побродили по берегу Балтийского моря, посетили Музей мирового океана, который находится в здании Театра Эстрады. Очень любезно нас встретили в самом театре, организовали экскурсию по зданию, показали замечательные конференц-залы и холлы.А завершилось всё сольным концертом Андрея Сапунова.Все участники путешествия от всей души говорят дружное спасибо Александру Сергеевичу Богданову, Филатовой Татьяне Борисовне – директору ОАО «Автоколонна 1802», Тупий Нине Михайловне – директору Театра Эстрады «Янтарь Холл». Все мы вернулись домой в хорошем, благодарном настроении.