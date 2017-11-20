В минувшее воскресенье в Гусеве прошла акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»
20 ноябрь 2017, 12:41
В минувшее воскресенье в городе Гусеве при поддержке администрации МО «Гусевский городской округ» прошла информационно-агитационная акции «Есть такая профессия – Родину защищать!», приуроченная к Дню ракетных войск и артиллерии. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.акция концерт
На городской площади была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, показ образцов форм военной одежды и экипировки военнослужащих.
Все желающие могли посмотреть на показательные выступления с элементами рукопашного боя разведывательных подразделений, послушать концерт творческих коллективов города, а также бесплатно попробовать настоящую военную кашу.
Все это время на площади работал мобильный пункта отбора граждан на военную службу по контракту.
После чего в Гусевском Доме Офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ракетных войск и артиллерии.
С приветственным словом и поздравлениями перед военнослужащими выступил первый заместитель главы администрации Александр Китаев. Также во время мероприятия прошла церемония посвящения в ряды юнармейцев.
На городской площади была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, показ образцов форм военной одежды и экипировки военнослужащих.
Все желающие могли посмотреть на показательные выступления с элементами рукопашного боя разведывательных подразделений, послушать концерт творческих коллективов города, а также бесплатно попробовать настоящую военную кашу.
Все это время на площади работал мобильный пункта отбора граждан на военную службу по контракту.
После чего в Гусевском Доме Офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ракетных войск и артиллерии.
С приветственным словом и поздравлениями перед военнослужащими выступил первый заместитель главы администрации Александр Китаев. Также во время мероприятия прошла церемония посвящения в ряды юнармейцев.
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