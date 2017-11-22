Врио прокурора Гусева стал Антон Тюрин из прокуратуры Черняховска
22 ноябрь 2017, 21:36
Заместитель прокурора Черняховска Антон Тюрин стал временно исполняющим обязанности прокурора Гусева. Об этом сообщил сам Тюрин, посетив сегодняшнее заседание местного совета депутатов, сообщается на сайте Rugrad.eu.Теги: прокуратура
Исполнять обязанности Антон Тюрин будет до февраля 2018 года, пока в Генпрокуратуре не решится вопрос с его окончательным назначением на должность прокурора города Гусева.
Напомним, бывший прокурор Гусевского района Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района.
Исполнять обязанности Антон Тюрин будет до февраля 2018 года, пока в Генпрокуратуре не решится вопрос с его окончательным назначением на должность прокурора города Гусева.
Напомним, бывший прокурор Гусевского района Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района.
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