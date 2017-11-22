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Врио прокурора Гусева стал Антон Тюрин из прокуратуры Черняховска

22 ноябрь 2017, 21:36
Врио прокурора Гусева стал Антон Тюрин из прокуратуры Черняховска
Заместитель прокурора Черняховска Антон Тюрин стал временно исполняющим обязанности прокурора Гусева. Об этом сообщил сам Тюрин, посетив сегодняшнее заседание местного совета депутатов, сообщается на сайте Rugrad.eu.

Исполнять обязанности Антон Тюрин будет до февраля 2018 года, пока в Генпрокуратуре не решится вопрос с его окончательным назначением на должность прокурора города Гусева.

Напомним, бывший прокурор Гусевского района Мария Косолапова назначена на должность прокурора Краснознаменского района.
Теги: прокуратура
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Ника
# 1Ника
Пока что видим только руки прокурора. А когда- лицо? Когда Генпрокуратура утвердит?
Вчера, 22:15   ЦитироватьОтветить0

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