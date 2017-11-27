Самый молодой город страны поделится разработками в IT-сфере с Гусевским городским округом
27 ноябрь 2017, 18:00
Гусевцы заключили соглашение о сотрудничестве с Иннополисом. Этот самый молодой город страны основан летом 2012 года в республике Татарстан В Иннополисе находится первый в России IT-университет. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: Технополис GS
Гусевцы убеждены, что соглашение о сотрудничестве с Иннополисом придаст дополнительный импульс в развитии муниципалитета и региона в целом. Гости из Татарстана охотно делятся идеями создания комфортной городской среды и новыми IT-решениями.
— Этим летом мы взяли в мэрию первого сотрудника с искусственным интеллектом, то есть рутинные вопросы, что где находится, как ездят автобусы, система отвечает сама автоматически.
Электронный чиновник с искусственным интеллектом – это иннобот по имени Инна. Для общения с девушкой нужен только смартфон. Прямо во время автобусной экскурсии по Гусеву Инна отвечает на письменные запросы о системе здравоохранения Иннополиса, предлагает записаться на приём к нужному врачу.
— Я после поездки в Иннополис недели две коллегам рассказывал, о том, что я увидел.
В IT-университете преподают лучшие специалисты из ведущих стран мира. Разработки молодых учёных нужно воплощать в реальных изделиях. Представители Иннополиса отмечают производственные и образовательные возможности учебных заведений города Гусева.
Руслан Шагалеев, мэр иннополиса, Татарстан:
— Импонирует то, что администрация города направлена на развитие города с точки зрения формирования рабочих специальностей, занятых в сфере высоких технологий, нам это близко и в этом плане, Гусев нам побратим.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Для нас это очень важный партнёр. Партнёр, который показывает каким образом можно развивать муниципалитет. Для нас важно посмотреть, каким образом можно с нуля создать современную инфраструктуру.
Отдельного внимания заслуживает опыт Иннополиса в сфере ЖКХ. Внедряется система дистанционного контроля потребления воды, тепла и электроэнергии. Горожанам не нужно следить за показаниями счётчиков. Гусевцы рассчитывают воспользоваться передовыми наработками Иннополиса.
Гусевцы убеждены, что соглашение о сотрудничестве с Иннополисом придаст дополнительный импульс в развитии муниципалитета и региона в целом. Гости из Татарстана охотно делятся идеями создания комфортной городской среды и новыми IT-решениями.
— Этим летом мы взяли в мэрию первого сотрудника с искусственным интеллектом, то есть рутинные вопросы, что где находится, как ездят автобусы, система отвечает сама автоматически.
Электронный чиновник с искусственным интеллектом – это иннобот по имени Инна. Для общения с девушкой нужен только смартфон. Прямо во время автобусной экскурсии по Гусеву Инна отвечает на письменные запросы о системе здравоохранения Иннополиса, предлагает записаться на приём к нужному врачу.
— Я после поездки в Иннополис недели две коллегам рассказывал, о том, что я увидел.
В IT-университете преподают лучшие специалисты из ведущих стран мира. Разработки молодых учёных нужно воплощать в реальных изделиях. Представители Иннополиса отмечают производственные и образовательные возможности учебных заведений города Гусева.
Руслан Шагалеев, мэр иннополиса, Татарстан:
— Импонирует то, что администрация города направлена на развитие города с точки зрения формирования рабочих специальностей, занятых в сфере высоких технологий, нам это близко и в этом плане, Гусев нам побратим.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Для нас это очень важный партнёр. Партнёр, который показывает каким образом можно развивать муниципалитет. Для нас важно посмотреть, каким образом можно с нуля создать современную инфраструктуру.
Отдельного внимания заслуживает опыт Иннополиса в сфере ЖКХ. Внедряется система дистанционного контроля потребления воды, тепла и электроэнергии. Горожанам не нужно следить за показаниями счётчиков. Гусевцы рассчитывают воспользоваться передовыми наработками Иннополиса.
Виталий Хвалей
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