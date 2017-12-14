Гусевскому Деду Морозу не удалось задать вопрос Путину
14 декабрь 2017, 14:57
Как мы уже писали, редактор Гусевской общественно-политической газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков был аккредитован на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.Теги: Путин
Сергей Каюков планировал поздравить Владимира Владимировича С Новым годом и задать вопрос о доступности Калининградской области для другой части населения России.
С целью привлечь больше внимания гусевский журналист решил поехать на пресс-конференцию в костюме Деда Мороза, но к большому сожалению, ему так и не удалось задать вопрос президенту.
Сергей Каюков планировал поздравить Владимира Владимировича С Новым годом и задать вопрос о доступности Калининградской области для другой части населения России.
С целью привлечь больше внимания гусевский журналист решил поехать на пресс-конференцию в костюме Деда Мороза, но к большому сожалению, ему так и не удалось задать вопрос президенту.
Рождение звезды. я думала, что он шутитPosted by Tatyana Novozhilova on Wednesday, 13 December 2017
На пресс-конференцию Владимира Путина съехались журналисты из всех регионов России. На одно из важнейших мероприятий главы государства аккредитовались 1640 сотрудников СМИ. Среди них встречались и очень яркие персонажи. Например журналистка с цветастыми дредами из Курска или корреспондент Дни.ру в модном красном пиджаке. Оказался среди приехавших и болельщик команды "Трактор" в фанатской форме. Нашлось на пресс-конференции место и Деду Морозу. ⭕Вы бы хотели задать вопрос Путину? #новости #политика #пресса #путин #президент #блокнот #сми
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