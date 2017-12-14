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Общество / Видеоновости

Гусевскому Деду Морозу не удалось задать вопрос Путину

14 декабрь 2017, 14:57
Как мы уже писали, редактор Гусевской общественно-политической газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков был аккредитован на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Сергей Каюков планировал поздравить Владимира Владимировича С Новым годом и задать вопрос о доступности Калининградской области для другой части населения России.

С целью привлечь больше внимания гусевский журналист решил поехать на пресс-конференцию в костюме Деда Мороза, но к большому сожалению, ему так и не удалось задать вопрос президенту.

Рождение звезды. я думала, что он шутит

Posted by Tatyana Novozhilova on Wednesday, 13 December 2017




На пресс-конференцию Владимира Путина съехались журналисты из всех регионов России. На одно из важнейших мероприятий главы государства аккредитовались 1640 сотрудников СМИ. Среди них встречались и очень яркие персонажи. Например журналистка с цветастыми дредами из Курска или корреспондент Дни.ру в модном красном пиджаке. Оказался среди приехавших и болельщик команды "Трактор" в фанатской форме. Нашлось на пресс-конференции место и Деду Морозу. ⭕Вы бы хотели задать вопрос Путину? #новости #политика #пресса #путин #президент #блокнот #сми

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Теги: Путин
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Зритель
# 1Зритель
Повторюсь- Предновогоднее путешествие из Гусева в Москву и обратно.
Сегодня, 15:10   ЦитироватьОтветить4
Cef
# 2Cef
Господи, позорище то какое на всю страну. Костюм сидит как на корове седло. Пык-мык, двух слов связать не смог.
Сегодня, 15:35   ЦитироватьОтветить13
N
# 3N
Как-то ну совсем не очень..
Сегодня, 15:43   ЦитироватьОтветить3
На то походу пасчёт и был
# 4На то походу пасчёт и был
11111
Сегодня, 15:45   ЦитироватьОтветить0
Гость местный
# 5Гость местный
на то походу расчёт и был)))
Сегодня, 15:46   ЦитироватьОтветить0
Пух
# 6Пух
Ну, а чо? Классно! Покатался на народные денежки, порезвился, плохо что ли? В следующий раз очередного надо в костюме снегурочки посылать...Да платьице покороче, а декольте поглЫбже.... Может прокатит....
Сегодня, 16:34   ЦитироватьОтветить3
Сафон
# 7Сафон
Сидел бы дома. И дальше писал статьи с ошибками про местную администрацию, к нему такому уже привыкли.
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить3
Гость местный
# 8Гость местный
КЛОУН!!! по другому и не скажешь....
Сегодня, 16:55   ЦитироватьОтветить0
Гость Местный
# 9Гость Местный
Да ладно вам, зачем оскорблять то? Человек решил проявить креативность, но к сожалению это не помогло. Плюс - за инициативу. Минус - за реализацию, костюмчик мягко сказать не по нему сшит.
Сегодня, 17:12   ЦитироватьОтветить4
он
# 10он
Смех да и только
Сегодня, 17:18   ЦитироватьОтветить3
срок
# 11срок
Костяну повезло, не затронули его. Сидеть не будет))))
Сегодня, 19:27   ЦитироватьОтветить0
Пушок
# 12Пушок
Как на пандус для Ани, в котором девушка реально нуждается, так денег нет... А как на эти маски шоу, так без проблем... ТьфуМля
Сегодня, 20:25   ЦитироватьОтветить0

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