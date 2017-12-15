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«Раз! Два! Три! Елочка гори!»: в Гусеве зажгли Главную Новогоднюю ёлку

15 декабрь 2017, 17:41
«Раз! Два! Три! Елочка гори!»: в Гусеве зажгли Главную Новогоднюю ёлку
Только что в Гусеве состоялось праздничное мероприятие зажжения Главной Новогодней елки. Множество детей и взрослых пришли на городскую площадь поучаствовать в волшебной церемонии.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети радостно и громко прокричали заветные «Раз! Два! Три! Елочка гори!» и лесная красавица засверкала яркими и красочными огоньками. После чего все дружно и весело водили вокруг нее хоровод вместе с забавными скоморохами и снеговиками.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня зажглась не только Главная елка города. Помощники Деда Мороза, снеговики, после торжественной церемонии отправились выполнять важную миссию – разносить новогодний огонь по всем поселкам округа!
Теги: новый год
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снеговик
# 1снеговик
Вот это я понимаю дедушка мороз был, не то что на пресс-конференции у Путина laughing laughing
Сегодня, 19:01   ЦитироватьОтветить1

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