«Раз! Два! Три! Елочка гори!»: в Гусеве зажгли Главную Новогоднюю ёлку
15 декабрь 2017, 17:41
Только что в Гусеве состоялось праздничное мероприятие зажжения Главной Новогодней елки. Множество детей и взрослых пришли на городскую площадь поучаствовать в волшебной церемонии.новый год
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети радостно и громко прокричали заветные «Раз! Два! Три! Елочка гори!» и лесная красавица засверкала яркими и красочными огоньками. После чего все дружно и весело водили вокруг нее хоровод вместе с забавными скоморохами и снеговиками.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня зажглась не только Главная елка города. Помощники Деда Мороза, снеговики, после торжественной церемонии отправились выполнять важную миссию – разносить новогодний огонь по всем поселкам округа!
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети радостно и громко прокричали заветные «Раз! Два! Три! Елочка гори!» и лесная красавица засверкала яркими и красочными огоньками. После чего все дружно и весело водили вокруг нее хоровод вместе с забавными скоморохами и снеговиками.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня зажглась не только Главная елка города. Помощники Деда Мороза, снеговики, после торжественной церемонии отправились выполнять важную миссию – разносить новогодний огонь по всем поселкам округа!
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