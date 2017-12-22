В Фурмановской библиотеке прошла встреча участников нового клуба по интересам «У Ирины»

22 декабрь 2017, 13:34

В преддверии Нового года в Фурмановской библиотеке состоялась встреча участников нового клуба по интересам «У Ирины».



Участники клуба – это люди разного возраста, разных профессий, но всех их объединяет интерес к культуре и истории нашего края. В свое время М.В.Ломоносов сказал: «Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг», и поэтому большая часть мероприятий клуба пройдет в путешествиях по Калининградской области.



Директор ГБО Трофимова Елена Натановна поделилась своими впечатлениями о интересных местах, находящихся на территории Калининградской области. Рассказала о мастер - классах, которые проводит Гусевская Центральная библиотека и пригласила участников клуба принять участие в этих творческих мероприятиях.



В ходе встречи прошло обсуждение плана работы клуба, учли все предложения и пожелания, а все участники мероприятия получили в подарок Птицу счастья.



Депутат окружного Совета Подобед Надежда Николаевна оказала спонсорскую помощь в организации и проведении заседания клуба. Генеральный директор АО «Автоколонна-1802» Филатова Т.Б. обещала оказать содействие в поездках участников клуба по области. Встречи в клубе будут проходить один раз в месяц и если у вас возникло желание пообщаться с людьми, приходите в Фурмановскую библиотеку. Вам всегда будут рады!

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