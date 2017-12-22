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Руководитель подростково-молодежного клуба ГДК получила премию общественного признания «ВДвижении»

22 декабрь 2017, 17:23
Руководитель подростково-молодежного клуба ГДК получила премию общественного признания «ВДвижении»
В четверг, 21 декабря, в Калининграде состоялась шестая церемония награждения победителей молодежной премии общественного признания «ВДвижении», в которой приняли участие представители активной молодежи Гусевского городского округа.

В рамках этой премии награждаются молодые люди, которые ярко проявили себя в течение года, реализовали какие-либо значимые проекты или организовали запоминающиеся мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, дипломом лауреата премии в номинации «Лидер года» была награждена руководитель подростково-молодежного клуба городского дома культуры города Гусева Александра Гаврилова.
Теги: молодежный актив молодёж
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