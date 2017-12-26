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В храме Всех Святых города Гусева прошла благотворительная ярмарка «Рождественский Дар»

26 декабрь 2017, 13:31
В храме Всех Святых города Гусева прошла благотворительная ярмарка «Рождественский Дар»
24 декабря 2017 года в храме Всех Святых города Гусева была проведена благотворительная ярмарка «Рождественский Дар», организованная Управлением образования и приходом храма, совместно с региональным фондом «Верю в чудо». Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.

На ярмарке были представлены удивительной красоты работы, выполненные руками воспитанников дошкольных учреждений и их родителей, а также учащимися общеобразовательных школ.

Открыл ярмарку настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев. Он тепло отозвался об инициативе ребят участвовать в благотворительной ярмарке, средства от которой пойдут на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей. Священник высоко оценил стремление юного поколения бескорыстно оказывать помощь нуждающимся, особенно в светлые предрождественские дни

Ярмарка «Рождественский Дар» приняла эстафету регионального Благотворительного марафона «Свет рождественской звезды», инициированного Министерством образования Калининградской области и Калининградским областным институтом развития образования.

Восхитительные и трогательные сувениры на благотворительной ярмарке «Рождественский Дар» приобрели исполняющая обязанности начальника Управления образования Т.Н.Бутрим, директор Центра непрерывного образования А.В.Исаева, руководители дошкольных и общеобразовательных организаций, прихожане храма, а также все желающие!

Огромную помощь в проведении ярмарки оказали волонтеры муниципального отряда «Российское движение школьников».
Теги: церковь ярмарка храм благотворительность
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