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Новости / Общество

Жители Советска и Гусева жалуются на шум от новых теплоэлектростанций

28 декабрь 2017, 13:01
Жители Советска и Гусева жалуются на шум от новых теплоэлектростанций
Жители городов Советск и Гусев Калининградской области жалуются на шум от новых теплоэлектростанций. Об этом сегодня «ГТРК «Калининград» на оперативном совещании регионального правительства сообщил мэр Советска Николай Воищев.

Глава Министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова пообещала сделать замеры вместе Роспотребнадзором, а губернатор Антон Алиханов поручил учесть плановую нагрузку станций.

В «Интер РАО — Инжиниринг» рассказали, что в настоящее время на Талаховской ТЭС в Советске и Маяковской ТЭС в Гусеве проводятся пусконаладочные работы и испытания газотурбинных установок. В ходе этого этапа специалисты оценивают, как ведёт себя оборудование при работе на полную мощность.

«Надо понимать, что любое оборудование (будь то двигатель автомобиля, станок, кондиционер и т.п.) так или иначе производит шум, и работающая электростанция не является исключением. Конечно, уровень шума не должен превышать установленных санитарно-гигиенических норм, безопасных для здоровья человека. Во время испытаний были проведены акустические замеры шума для того, чтобы определить, соответствует ли шумовое воздействие этим нормам. Это обязательная процедура для любой новой электростанции. Если данные замеров покажут, что нормы были превышены, будет произведена корректировка параметров работы оборудования», — сообщила руководитель направления по связям с общественностью филиала ООО «Интер РАО — Инжиниринг» в Калининграде Наталья Орехова.
Теги: ТЭЦ строительство
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шумгам
# 1шумгам
жалобщики определённо пятая колонна, своими жалобами они помогаю пиндосам, гейевропецам и самому обамечмо.
Сегодня, 13:11   ЦитироватьОтветить2
Гость местный
# 2Гость местный
Построили рядом , что-бы отжать территорию и строения у военных
Сегодня, 13:48   ЦитироватьОтветить0
Гость Коля
# 3Гость Коля
шумгам,

к пятой колоне не отношусь. а вот шум (взлёта самолёта) круглые сутки и несколько дней, тут не высыпание и раздражительность накапливается. а вот насчёт пиндосов, так они и есть поставщики данных турбин из-за которых не высыпаемся.
Сегодня, 13:50   ЦитироватьОтветить4
шумгам
# 4шумгам
Цитата: Гость Коля
к пятой колоне не отношусь

ещё как относитесь. если станцию остановят это будет в пользу обамычмо, пиндосов и гейевропейцев.
Сегодня, 14:07   ЦитироватьОтветить0
Гость Коля
# 5Гость Коля
шумгам,

так они (пиндосы) и так могут остановить эту станцию по нажатию кнопки через спутник, ведь данный продукт их. а вот жители просто покинут данные округа подальше или вообще на большую Россию уедут. и тогда вообще не нужнау будут эти станции.
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить2
Иван
# 6Иван
Когда этот шум закончится, не знаем куда теперь с их станцией деться...... Это не жизнь, а ад ...ни дорог, ни воды нормальной, ни канализации на Луговой нет, недавно от вони помойки избавились, так они ТЭС построили пи...ц просто,,,теперь и спать невозможно
Сегодня, 14:55   ЦитироватьОтветить16
Света
# 7Света
Очень шумно!!! Мы на Менделеева у ж/д переезда живем и к шуму товарных поездов уже привыкли (благо стеклопакеты спасают!)... Но такого шума никто не ожидал!.. Липово тоже а ужасе!!! Зачем так близко построили, если знали, что так будет!?! Или - им же здесь не жить!?!.., а мы все вытерпим("чай не баре!")... Жаль, хорошее дело было задумано
Сегодня, 17:02   ЦитироватьОтветить8
Полина
# 8Полина
шумгам,
А вы где живете?
У нас за закрытыми окнами голова трещит!
Это очень сильно влияет, особенно на пожилых людей.
Будем писать в Роспотребнадзор для замера шума в квартире!
Сегодня, 17:07   ЦитироватьОтветить4
Полина
# 9Полина
Гость Коля,
Вы о чем, где на таком расстоянии от домов взлктные полосы?
Да и если бы таковые были, то это не сутками без перерыва.
Сегодня, 17:10   ЦитироватьОтветить1
Полина
# 10Полина
Света,
Железную дорогу вообще не слышим хотя рядом живем, а этот непрекращающийся шум, просто не выносит!
А это как оказывается ещё в пол силы работает, только одна турбина.
Сегодня, 17:13   ЦитироватьОтветить4
горожанин
# 11горожанин
спасибо администрации мо-там согласовывалось место размещения объекта,еще одна ошибка от безграмотности специалистов на голову горожан
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить1

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