Жители Советска и Гусева жалуются на шум от новых теплоэлектростанций
28 декабрь 2017, 13:01
Жители городов Советск и Гусев Калининградской области жалуются на шум от новых теплоэлектростанций. Об этом сегодня «ГТРК «Калининград» на оперативном совещании регионального правительства сообщил мэр Советска Николай Воищев.Теги: ТЭЦ строительство
Глава Министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова пообещала сделать замеры вместе Роспотребнадзором, а губернатор Антон Алиханов поручил учесть плановую нагрузку станций.
В «Интер РАО — Инжиниринг» рассказали, что в настоящее время на Талаховской ТЭС в Советске и Маяковской ТЭС в Гусеве проводятся пусконаладочные работы и испытания газотурбинных установок. В ходе этого этапа специалисты оценивают, как ведёт себя оборудование при работе на полную мощность.
«Надо понимать, что любое оборудование (будь то двигатель автомобиля, станок, кондиционер и т.п.) так или иначе производит шум, и работающая электростанция не является исключением. Конечно, уровень шума не должен превышать установленных санитарно-гигиенических норм, безопасных для здоровья человека. Во время испытаний были проведены акустические замеры шума для того, чтобы определить, соответствует ли шумовое воздействие этим нормам. Это обязательная процедура для любой новой электростанции. Если данные замеров покажут, что нормы были превышены, будет произведена корректировка параметров работы оборудования», — сообщила руководитель направления по связям с общественностью филиала ООО «Интер РАО — Инжиниринг» в Калининграде Наталья Орехова.
Глава Министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова пообещала сделать замеры вместе Роспотребнадзором, а губернатор Антон Алиханов поручил учесть плановую нагрузку станций.
В «Интер РАО — Инжиниринг» рассказали, что в настоящее время на Талаховской ТЭС в Советске и Маяковской ТЭС в Гусеве проводятся пусконаладочные работы и испытания газотурбинных установок. В ходе этого этапа специалисты оценивают, как ведёт себя оборудование при работе на полную мощность.
«Надо понимать, что любое оборудование (будь то двигатель автомобиля, станок, кондиционер и т.п.) так или иначе производит шум, и работающая электростанция не является исключением. Конечно, уровень шума не должен превышать установленных санитарно-гигиенических норм, безопасных для здоровья человека. Во время испытаний были проведены акустические замеры шума для того, чтобы определить, соответствует ли шумовое воздействие этим нормам. Это обязательная процедура для любой новой электростанции. Если данные замеров покажут, что нормы были превышены, будет произведена корректировка параметров работы оборудования», — сообщила руководитель направления по связям с общественностью филиала ООО «Интер РАО — Инжиниринг» в Калининграде Наталья Орехова.
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