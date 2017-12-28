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Гусев побил собственный рекорд по количеству новогодних инсталляций

28 декабрь 2017, 14:32
Гусев побил собственный рекорд по количеству новогодних инсталляций
Местные жители утверждают, что светящиеся фигуры в центре города можно встретить через каждые 10 шагов. Есть в городе даже «Мастерская Деда Мороза». Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Город Гусев. Всё в огнях. Гостям города предлагают войти в 2018 год через специальные ворота.

Рядом с пешеходными дорожками экзотические цветы и фламинго. «Я Гусев». Светящиеся буквы в рост человека. У физкультурного комплекса Дед Мороз с двухэтажный дом. Виктория и Михаил Лесниковы впервые встречают Новый год в Калининградской области.

Виктория Лесникова, житель Нижнего Новгорода:
— Мы впервые видим такое, у нас в Нижнем, так не украшают города. В Нижегородской области. Миша с Якутии вообще, а приехал сюда служить.

Создание новогодних инсталляций и сувенирной продукции в Гусеве приобрело промышленный размах. Операторы станков с числовым программным управлением рисуют морозные узоры на современных материалах. Молодые портнихи творят чудеса из ткани.

Изготовление объёмных конструкций начинается с прочного металлического каркаса. Электрики создают специальные схемы, должно быть ярко, но, главное, безопасно.

Андрей Сакун, студент политехникума:
— Можно через контроллеры запрограммировать, они будут по времени сами включаться, сами выключаться.

В работу по украшению города включились не только учебные заведения. В изобретательности соревнуются предприятия, кафе и магазины.

Людмила Томина, заместитель главы администрации МО Гусевский городской округ:
— По улицам бродит множество сказочных персонажей, рекордное количество световых инсталляций. Приезжайте в Гусев,поделитесь радостью с родными и близкими, подарите им сказку в нашем замечательном городе.

Особенная фишка – гастрономический маршрут «Новогодний Гусев». Туристические фирмы региона организуют специальные поездки на восток области.
Теги: новый год
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