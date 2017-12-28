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Студенты агропромышленного колледжа заняли первое место в конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!»

28 декабрь 2017, 15:17
Студенты четвертого курса ветеринарного отделения Гусевского агропромышленного колледжа в декабре 2017 года заняли первое место в муниципальном конкурсе социальной рекламы «П.О.Р.А!».

Янке Виолетта, Ярыгина Екатерина, Подлесная Валерия подготовили видеоролик «За чистоту родного города». Жюри конкурса не смогло устоять перед умом и обаянием четвероногого друга - собаки по кличке Квентин, который заботится о чистоте нашего любимого города.

Студенты колледжа Балахонская Дарья, Метлушко Карина, Никитина Виктория, Цыбульская Елизавета также приняли участие в конкурсе с роликом на тему «История новогодних игрушек».

Поздравляем участниц, которые прекрасно справились с заданием, получили массу положительных эмоций и опыт работы в команде.
Теги: конкурс агропромышленный колледж
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