В Гусеве инспекторы ГИБДД призвали родителей обеспечить безопасность детей в период школьных каникул

29 декабрь 2017, 13:26

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!», в целях активации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул, сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Гусевский» провели очередное общее родительское собрание на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Гусева, в котором приняли участие педагоги, представители родительских комитетов школьных и дошкольных образовательных учреждений и все желающие родители.



Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали всем присутствующим на собрании документальные фильмы с подбором видеоматериала ДТП с участием несовершеннолетних, а также краш-тесты по перевозке детей в салонах автомобилей.



Родителям была доведена информация о том, как необходимо перевозить ребенка в салоне автомобиля, какие травмы может получить ребенок при незначительном дорожно - транспортном происшествии; о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, особенно в зимний период; о правильном переходе проезжей части, а также чем опасны для пешехода капюшоны и объемные шарфы.



Сотрудник полиции рекомендовала родителям начинать знакомство детей с Правилами дорожного движения с раннего возраста, так как знания в этом случае сохранятся на всю жизнь. А также подчеркнула, что дети в первую очередь учатся у своих родителей, поэтому родители должны не только хорошо знать Правила дорожного движения и соблюдать их, но и убедиться, что их дети владеют навыками безопасного поведения на дороге.

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