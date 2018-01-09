В Гусеве пёс Квентин напоминает людям, что мусор нужно бросать в урну, а не мимо
9 январь 2018, 14:08
В сети стремительно набирает количество просмотров видеоролик Валерии Подлесной – победителя гусевского конкурса социальной рекламы «П.О.Р.А». Новошотландский ретривер Квентин известен тем, что посещает лекции в знаменитом на всю страну агропромышленном колледже. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: агропромышленный колледж
Студентка бросает пустую пластиковую бутылку мимо урны. Пёс Квентин не любит, когда мусорят. Собака не лает, а просто выбрасывает бутылку в урну. Девушке становится совестно. Тридцатисекундный ролик ясно выражает мысль – «Пора сделать любимый город чище».
Хозяйка Квентина – Карина Метлушко. Студентка учится на последнем курсе ветеринарного отделения агропромышленного колледжа. В детстве родители не разрешали завести собаку. Однако, девушка доказала, что безгранично любит животных. Решила получить профессию ветеринара. Однажды, побывала на соревнованиях по аджилити в Гусеве и поняла, что мечтает дрессировать собак.
Карина Метлушко, хозяйка Квентина:
— Меня просто это завораживало, я не понимала как это, я начала это изучать, смотрела видео, статьи. Я поняла, что хочу собаку именно для этого. Они очень быстро понимают различные команды, одну команду, когда ему было 3 месяца, мы могли за день выучить, собаки сообразительные.
Квентин посещает занятия в агропромышленном колледже вместе с хозяйкой, отличается особой усидчивостью. Волю эмоциям даёт на переменках. Носится за мячиком и показывает цирковые номера.
На практических занятиях Квентин изображает пациента, будущие ветеринары учатся проводить клинический осмотр животных. Пёс необыкновенно послушный. Однако, съёмки в кино это серьёзное творческое испытание для четвероногих артистов.
Виолетта Янке, житель Гусева:
— Я думаю, секрет в том, что Карина хорошо подготовила собаку и в том, что у нас был хороший оператор – Валерия Подлесная.
Нелли Михалёва, начальник Управления по культуре и спорту и делам молодёжи Гусевского городского округа:
— Когда открыли ролик, посвящённый году собаки, мы были просто удивлены, что собака может сделать наш город чище.
Гусевский конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А.» это аббревиатура слов: подумай, оцени, реши, анализируй. Каждый месяц задаётся новая тема. Победители получают денежный приз в размере 8 тысяч рублей. Лучшие ролики демонстрируются на большом экране, на главной площади города. Квентина уже узнают на улице, но он не даёт автографов. Тянет Карину на лекции в агропромышленный колледж.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Карина, это совершенно необыкновенное чувство, вот так запросто сидеть с Квентином на лекции за одной партой, мне кажется, в наступающем году слава Квентина из Гусева в Калининградской области славу Квентина Тарантино переплюнет. С наступающим годом собаки!
Студентка бросает пустую пластиковую бутылку мимо урны. Пёс Квентин не любит, когда мусорят. Собака не лает, а просто выбрасывает бутылку в урну. Девушке становится совестно. Тридцатисекундный ролик ясно выражает мысль – «Пора сделать любимый город чище».
Хозяйка Квентина – Карина Метлушко. Студентка учится на последнем курсе ветеринарного отделения агропромышленного колледжа. В детстве родители не разрешали завести собаку. Однако, девушка доказала, что безгранично любит животных. Решила получить профессию ветеринара. Однажды, побывала на соревнованиях по аджилити в Гусеве и поняла, что мечтает дрессировать собак.
Карина Метлушко, хозяйка Квентина:
— Меня просто это завораживало, я не понимала как это, я начала это изучать, смотрела видео, статьи. Я поняла, что хочу собаку именно для этого. Они очень быстро понимают различные команды, одну команду, когда ему было 3 месяца, мы могли за день выучить, собаки сообразительные.
Квентин посещает занятия в агропромышленном колледже вместе с хозяйкой, отличается особой усидчивостью. Волю эмоциям даёт на переменках. Носится за мячиком и показывает цирковые номера.
На практических занятиях Квентин изображает пациента, будущие ветеринары учатся проводить клинический осмотр животных. Пёс необыкновенно послушный. Однако, съёмки в кино это серьёзное творческое испытание для четвероногих артистов.
Виолетта Янке, житель Гусева:
— Я думаю, секрет в том, что Карина хорошо подготовила собаку и в том, что у нас был хороший оператор – Валерия Подлесная.
Нелли Михалёва, начальник Управления по культуре и спорту и делам молодёжи Гусевского городского округа:
— Когда открыли ролик, посвящённый году собаки, мы были просто удивлены, что собака может сделать наш город чище.
Гусевский конкурс социальной рекламы «П.О.Р.А.» это аббревиатура слов: подумай, оцени, реши, анализируй. Каждый месяц задаётся новая тема. Победители получают денежный приз в размере 8 тысяч рублей. Лучшие ролики демонстрируются на большом экране, на главной площади города. Квентина уже узнают на улице, но он не даёт автографов. Тянет Карину на лекции в агропромышленный колледж.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Карина, это совершенно необыкновенное чувство, вот так запросто сидеть с Квентином на лекции за одной партой, мне кажется, в наступающем году слава Квентина из Гусева в Калининградской области славу Квентина Тарантино переплюнет. С наступающим годом собаки!
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