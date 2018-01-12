В канун Старого Нового года молодёжь Гусева поздравила детей, проходящих лечение в Гусевской ЦРБ
12 январь 2018, 17:40
Традиционно отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с молодежным активом города Гусева провели благотворительную акцию «С добром в сердце».молодёж новый год больница
В канун Старого Нового года они поздравили детей, находящихся на лечении в детском отделении Гусевской ЦРБ.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи подарили ребятам ощущение волшебства, радостное настроение и вручили им подарки.
В канун Старого Нового года они поздравили детей, находящихся на лечении в детском отделении Гусевской ЦРБ.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи подарили ребятам ощущение волшебства, радостное настроение и вручили им подарки.
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