Завершены строительные работы по созданию схем выдачи мощности для новых ТЭС в Советске и Гусеве

15 январь 2018, 11:53

Энергетики завершили строительство почти 100 км новых линий электропередачи и реконструкцию на 6 высоковольтных подстанциях. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по реализации программы реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области, который прошел под руководством генерального директора АО «Янтарьэнерго» Игоря Маковского.



Напомним, работы по присоединению Маяковской и Талаховской ТЭС начались в 2016 году. За это время были построены современные линии электропередачи и выполнены сложные инженерные работы в местах пересечения ЛЭП с железной и автомобильными дорогами, а также обеспечено прохождение трасс в сложных геодезических условиях – болотистой местности и в районе водных объектов.



«Таким образом, в соответствии с графиком исполнены поручения, обозначенные в дорожной карте Правительства Российской Федерации по обеспечению энергобезопасности Калининградской области», — прокомментировал генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.



На первом в 2018 году заседании штаба, в который включены представители регионального правительства, силовых структур и подрядные организации, выполняющие работы на энергообъектах, Игорь Маковский поблагодарил всех за качественное выполнение программы 2017 года. В установленные сроки завершено строительство объектов сетевой инфраструктуры подстанций к ЧМ, началась реконструкция сетей 0,23 киловольт в Калининграде, завершается перевод сетей с 60 на 110 киловольт на западе области. Создание новой архитектуры сетей продолжается. Объем работ на 2018 год колоссальный. «Наша основная задача, чтобы жители Калининградской области не почувствовали никаких сбоев и изменений режимов работы сети», — отметил Игорь Маковский.

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