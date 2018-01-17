Информация о выполненных мероприятиях по ремонту и благоустройству улично-дорожной сети в 2017 году

Наименование мероприятий Ед. изм. Кол-во

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия к дому №3 по ул. Молодежной в г. Гусеве кв.м. 360,3

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Маяковского, ул. Ю. Смирнова, ул. 3. Космодемьянской, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, привокзальная площадь, ул. Вокзальная, ул. Победы, центральная площадь г. Гусев кв.м. 2098

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер. Павлова, ул. Тимирязева, ул. Багратиона, ул. Малахова, ул. Советская, пр. Ленина г. Гусев кв.м. 1868

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Балтийская, ул. Артиллерийская, ул. Ломоносова, ул. Толстого, ул. Луговая, ул. Утегенова, ул. Невского, ул. Мукомольная, ул. Красноармейская г. Гусев кв.м. 1713

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Гагарина, ул. 9 Мая, ул. Глинки, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Молодежная г. Гусев кв.м. 1161

Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер. Павлова, ул. Малахова, ул. Ломоносова г. Гусев кв.м. 500

Проведение аварийных работ по содержанию дорог и работ по предписаниям надзорных органов кв.м. 1300

Ремонт пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на территории МО «Гусевский городской округ» (2 этап) шт. 25

Выполнение работ по обустройству тротуара по ул. Багратиона (от пересечения с ул. Пригородная до пересечения с ул. Кутузова) в г. Гусеве м кв. 220

Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. Зои Космодемьянской (от дороги до МДАУ №6) в г. Гусеве м кв. 80

Выполнение работ по капитальному ремотну тротуара по пер. Павлова в г. Гусеве м кв. 453

Выполнение работ по капитальному ремотну тротуара по ул. Ломоносова в г. Гусеве м кв. 390

Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Московская г. Гусева (от д.№62 до д. №64) м кв. 505

Капитальный ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Малахова в г. Гусеве м кв. 564