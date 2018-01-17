Информация о выполненных мероприятиях по ремонту и благоустройству улично-дорожной сети в 2017 году
17 январь 2018, 15:13
Городская администрация отчиталась перед населением о выполненных мероприятиях по ремонту и благоустройству улично-дорожной сети в 2017 году.
|Наименование мероприятий
|Ед. изм.
|Кол-во
|Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия к дому №3 по ул. Молодежной в г. Гусеве
|кв.м.
|360,3
|Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Маяковского, ул. Ю. Смирнова, ул. 3. Космодемьянской, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, привокзальная площадь, ул. Вокзальная, ул. Победы, центральная площадь г. Гусев
|кв.м.
|2098
|Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер. Павлова, ул. Тимирязева, ул. Багратиона, ул. Малахова, ул. Советская, пр. Ленина г. Гусев
|кв.м.
|1868
|Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Балтийская, ул. Артиллерийская, ул. Ломоносова, ул. Толстого, ул. Луговая, ул. Утегенова, ул. Невского, ул. Мукомольная, ул. Красноармейская г. Гусев
|кв.м.
|1713
|Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Гагарина, ул. 9 Мая, ул. Глинки, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Молодежная г. Гусев
|кв.м.
|1161
|Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер. Павлова, ул. Малахова, ул. Ломоносова г. Гусев
|кв.м.
|500
|Проведение аварийных работ по содержанию дорог и работ по предписаниям надзорных органов
|кв.м.
|1300
|Ремонт пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на территории МО «Гусевский городской округ» (2 этап)
|шт.
|25
|Выполнение работ по обустройству тротуара по ул. Багратиона (от пересечения с ул. Пригородная до пересечения с ул. Кутузова) в г. Гусеве
|м кв.
|220
|Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. Зои Космодемьянской (от дороги до МДАУ №6) в г. Гусеве
|м кв.
|80
|Выполнение работ по капитальному ремотну тротуара по пер. Павлова в г. Гусеве
|м кв.
|453
|Выполнение работ по капитальному ремотну тротуара по ул. Ломоносова в г. Гусеве
|м кв.
|390
|Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Московская г. Гусева (от д.№62 до д. №64)
|м кв.
|505
|Капитальный ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Малахова в г. Гусеве
|м кв.
|564
|Ремонт тротуара в районе дома №20а по ул. Зои Космодемьянской в г. Гусеве
|м кв.
|104
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