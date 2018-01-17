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Информация о выполненных мероприятиях по ремонту и благоустройству улично-дорожной сети в 2017 году

17 январь 2018, 15:13
Городская администрация отчиталась перед населением о выполненных мероприятиях по ремонту и благоустройству улично-дорожной сети в 2017 году.

Наименование мероприятийЕд. изм.Кол-во
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия к дому №3 по ул. Молодежной в г. Гусевекв.м.360,3
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Маяковского, ул. Ю. Смирнова, ул. 3. Космодемьянской, ул. Школьная, ул. Железнодорожная, привокзальная площадь, ул. Вокзальная, ул. Победы, центральная площадь г. Гусевкв.м.2098
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер. Павлова, ул. Тимирязева, ул. Багратиона, ул. Малахова, ул. Советская, пр. Ленина г. Гусевкв.м.1868
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Балтийская, ул. Артиллерийская, ул. Ломоносова, ул. Толстого, ул. Луговая, ул. Утегенова, ул. Невского, ул. Мукомольная, ул. Красноармейская г. Гусевкв.м.1713
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ул. Гагарина, ул. 9 Мая, ул. Глинки, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Молодежная г. Гусевкв.м.1161
Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер. Павлова, ул. Малахова, ул. Ломоносова г. Гусевкв.м.500
Проведение аварийных работ по содержанию дорог и работ по предписаниям надзорных органовкв.м.1300
Ремонт пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на территории МО «Гусевский городской округ» (2 этап)шт.25
Выполнение работ по обустройству тротуара по ул. Багратиона (от пересечения с ул. Пригородная до пересечения с ул. Кутузова) в г. Гусевем кв.220
Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара по ул. Зои Космодемьянской (от дороги до МДАУ №6) в г. Гусевем кв.80
Выполнение работ по капитальному ремотну тротуара по пер. Павлова в г. Гусевем кв.453
Выполнение работ по капитальному ремотну тротуара по ул. Ломоносова в г. Гусевем кв.390
Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Московская г. Гусева (от д.№62 до д. №64)м кв.505
Капитальный ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Малахова в г. Гусевем кв.564
Ремонт тротуара в районе дома №20а по ул. Зои Космодемьянской в г. Гусевем кв.104
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читатель
# 1читатель
очень странно,но пер Павлова фигурирует в 3-х строках,запутываем следы-?не просто так грезев разъелся
Вчера, 16:13   ЦитироватьОтветить4
Гость МЕСТНЫЙ
# 2Гость МЕСТНЫЙ
Странно почти все улицы города перечислены, а дороги как были Г... так и остались)) Хорошо работает наша администрация...
Вчера, 16:25   ЦитироватьОтветить3
Гость ГОСТь
# 3Гость ГОСТь
Не хватает двух граф в табличке: 1)стоимость; 2) размер 10% от стоимости
Вчера, 16:51   ЦитироватьОтветить4
Прокурор
# 4Прокурор
Прокуратура города обещает гражданам проверить и обнародовать соответствие объема, качества и стоимости выполненных работ, фактически произведенным и оплаченным заказчиком.
Вчера, 16:56   ЦитироватьОтветить2
Гость Местный
# 5Гость Местный
Прокурор, привлеките УБЭП замерить объемы выполненных работ, вот посмеемся.
Вчера, 16:58   ЦитироватьОтветить2
Катя
# 6Катя
50% тротуарной плитки,которую положили на улицах города пришло в негодность. Это гребаное ООО "Лава" такую лажу лепит,экономят на цементе и она рассыпается вся в хлам ,а это деньги налогоплательщиков. Посмотрите дорогу к ФОКУ вся уже в дырах,позорище.Посмотрите в Голдапе сколько уже лежит одна и таже плитка,учитесь господа или закупайте в другом месте.. Ах нет Лавой же рулит брат Н.Н.Ц. кто же даст у других закупать. Пользуйтесь этим убогим барахлом.короче везде бардак и все повязано.
Вчера, 17:05   ЦитироватьОтветить5
учитель русского
# 7учитель русского
Цитата: Прокурор
Прокуратура города обещает гражданам проверить и обнародовать соответствие объема, качества и стоимости выполненных работ, фактически произведенным и оплаченным заказчиком.

Замысловатая схема построения предложения. Кто-нибудь понял что-то?
Вчера, 17:16   ЦитироватьОтветить2

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