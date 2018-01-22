Молодежный актив города и волонтеры Победы поздравили ветерана с годовщиной штурма Гумбиннена
22 январь 2018, 17:44
Молодежный актив города Гусева и волонтеры Победы поздравили Должикова Григория Титовича с 73-й годовщиной штурма города Гумбиннен.Теги: волонтёры молодежный актив молодёжь ветераны
Как рассказал отдел молодежной политики города Гусева, Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о тяжелых боях и фронтовой жизни солдата, а его супруга Татьяна Павловна рассказала о том, как вместе с семьей ютились в тесном подвале во время артобстрела со стороны немцев.
Несмотря на тяжелую жизнь, супруги остаются улыбчивыми и добрыми людьми. В завершении встречи Григорий Титович и Татьяна Павловна пожелали ребятам мирно жить и всегда приобретать новые знания.
Как рассказал отдел молодежной политики города Гусева, Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о тяжелых боях и фронтовой жизни солдата, а его супруга Татьяна Павловна рассказала о том, как вместе с семьей ютились в тесном подвале во время артобстрела со стороны немцев.
Несмотря на тяжелую жизнь, супруги остаются улыбчивыми и добрыми людьми. В завершении встречи Григорий Титович и Татьяна Павловна пожелали ребятам мирно жить и всегда приобретать новые знания.
210 просмотров