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Молодежный актив города и волонтеры Победы поздравили ветерана с годовщиной штурма Гумбиннена

22 январь 2018, 17:44
Молодежный актив города Гусева и волонтеры Победы поздравили Должикова Григория Титовича с 73-й годовщиной штурма города Гумбиннен.

Как рассказал отдел молодежной политики города Гусева, Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о тяжелых боях и фронтовой жизни солдата, а его супруга Татьяна Павловна рассказала о том, как вместе с семьей ютились в тесном подвале во время артобстрела со стороны немцев.

Несмотря на тяжелую жизнь, супруги остаются улыбчивыми и добрыми людьми. В завершении встречи Григорий Титович и Татьяна Павловна пожелали ребятам мирно жить и всегда приобретать новые знания.
Теги: волонтёры молодежный актив молодёжь ветераны
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