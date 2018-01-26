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В Фурмановской библиотеке прошёл вечер «Итак, она звалась Татьяной», посвящённый Дню Татьяны

26 январь 2018, 12:59
В Фурмановской библиотеке прошёл вечер «Итак, она звалась Татьяной», посвящённый Дню Татьяны
В Фурмановской библиотеке для участников клуба «У Ирины» прошёл вечер «Итак, она звалась Татьяной», посвящённый Дню Татьяны.

Библиотекарь Мозолькова И.А. провела обзор «Татьяны в литературе», рассказала о традициях празднования этого дня. На вечере звучали песни, романсы, стихи, посвящённые имени Татьяна. Все с большим удовольствием принимали участие в шуточных викторинах и весёлых конкурсах.

Гости праздника познакомились с выставкой-инсталляцией «Волшебный мир кукол» и необыкновенными пейзажами «Город Гусев в акварели» Елены Печуриной. Елена провела мастер- класс по изготовлению кукол, рассказала о тонкостях и нюансах этого вида рукоделия, поделилась своими творческими планами и прочитала свои стихи.

Встреча получилась тёплой и задушевной. Проведённое мероприятие оставило добрый след в душах присутствующих. В планах работы клуба «У Ирины» много и других интересных мероприятий. Клуб готов принять в свои ряды новых участниц.
Теги: библиотека Фурманово
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