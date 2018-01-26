Ветераны и пенсионеры Неманского городского округа прогулялись по новогоднему Гусеву

26 январь 2018, 15:57

«Мы давно слышали о том, что Гусев славится красивой новогодней иллюминацией, - говорит Зинаида Васильева, - поэтому с удовольствием приняли приглашение, но никак не ожидали, что гусевцы такие гостеприимные хозяева».

«Порадовала нас красота новогодних огней у ФОКа, на площади, у администрации, красиво огнями украшены мосты, улицы, магазины, - рассказывает Зинаида Павловна, - эти огни передали нам новогоднюю атмосферу гусевцев, чувствуется, что они очень любят свой город. Везде чистота и порядок, уютно».

«Нам есть чему поучиться друг у друга, совершенствуя заботу о старшем поколении, - говорит председатель неманской ветеранской организации. - Спасибо вам, гусевцы! Так держать!»