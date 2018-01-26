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Ветераны и пенсионеры Неманского городского округа прогулялись по новогоднему Гусеву

26 январь 2018, 15:57
Гусевский Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, который возглавляет Владимир Дацюк, пригласил в Гусев ветеранов и пенсионеров Неманского городского округа во главе с их председателем Зинаидой Васильевой. Об этом пишет «За доблестный труд».

«Мы давно слышали о том, что Гусев славится красивой новогодней иллюминацией, - говорит Зинаида Васильева, - поэтому с удовольствием приняли приглашение, но никак не ожидали, что гусевцы такие гостеприимные хозяева».


Пятьдесят членов неманской ветеранской организации в преддверии Старого Нового года совершили «Прогулку по вечернему Гусеву».

Сначала гости посетили храм Всех Святых памяти жертв Первой Мировой войны, где их встречал настоятель иерей Георгий Матвеев. Отец Георгий рассказал о строительстве храма, охотно отвечал на вопросы неманцев.

После посещения храма гусевцы провели обзорную экскурсию для гостей по городу, которая длилась несколько часов, потому что гости из соседнего района устраивали фотоссесии возле красивых световых инсталляций.

«Порадовала нас красота новогодних огней у ФОКа, на площади, у администрации, красиво огнями украшены мосты, улицы, магазины, - рассказывает Зинаида Павловна, - эти огни передали нам новогоднюю атмосферу гусевцев, чувствуется, что они очень любят свой город. Везде чистота и порядок, уютно».

Также неманские ветераны посетили физкультурно-оздоровительный комплекс им. Е.М. Попова, где посмотрели занятия юных фигуристов. В завершение визита неманцы поблагодарили гостеприимных хозяев и пригласили своих коллег с ответным визитом.

«Нам есть чему поучиться друг у друга, совершенствуя заботу о старшем поколении, - говорит председатель неманской ветеранской организации. - Спасибо вам, гусевцы! Так держать!»
Теги: пенсионеры ветераны
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