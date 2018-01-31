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У молодежной администрации Гусевского округа состоялся первый рабочий день

31 январь 2018, 16:21
У молодежной администрации Гусевского округа состоялся первый рабочий день
Вчера у молодежной администрации Гусевского городского округа состоялся первый рабочий день, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Дублеры управления по ЖКХ и коммунальной инфраструктуры, а также отдела по развитию связи и массовых коммуникаций встретились с заместителем главы администрации Владимиром Козьяковым, а также с представителями пресс-службы.

Они обсудили планы дальнейшего сотрудничества и ребята получили свои первые задания.
Теги: Админстрация Гусевского района молодёжь молодёжное правительство
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