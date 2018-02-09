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Строительство пешеходного моста возобновят сразу после судебных разбирательств

9 февраль 2018, 10:47
20 июня 2016 года в рамках реализации проекта Военно-мемориальный комплекс истории Первой Мировой войны между руководством администрации МО «Гусевский городской округ», МАУ «Служба заказчика-застройщика» и ООО «МостДеталь» был заключен контракт на выполнение работ по строительству искусственного дорожного сооружения (пешеходного моста) по улице Правобережной.

Согласно заключенному контракту подрядчики должны были сдать мост в эксплуатацию не позднее 1 марта 2017 года. Наша газета неоднократно писала об этом событии и вела репортажи с места строительства. Руководство ООО «МостДеталь» тогда же рассказывало нам о том, что работы по сдаче объекта в эксплуатацию будут завершены в срок.

Но вот уже почти год, как работы на объекте приостановлены. Читатели постоянно задают вопрос о том, когда же будут сняты ограждения, и можно будет прогуливаться по новой достопримечательности города Гусева. В то время как по городу ползут слухи о том, что при строительстве допущены ошибки и по мосту нельзя ходить.

Как оказалось, представители подрядной организации после выполнения ряда работ представили документацию на оплату, с которой в МАУ «Служба заказчика-застройщика» не согласились, так как углядели в них существенные расхождения с реально выполненными работами.

На это было указано руководству ООО «МостДеталь», с просьбой скорректировать документацию, согласно выполненным объемам. Это было необходимо, чтобы произвести расчет с подрядчиком за выполненные работы.

«Никто не собирался платить за те работы, которые не выполнялись», - говорит заместитель главы Александр Китаев.

ООО «МостДеталь» 28 сентября прошлого года обратилось в Арбитражный суд Калининградской области, где заявило требования о взыскании с администрации МО «Гусевский городской округ» задолженность за выполненные работы по контракту. В свою очередь, в ходе судебного разбирательства представители МАУ «Служба заказчика-застройщика» ходатайствовали перед судом на предварительном судебном заседании о назначении экспертной организации, назначении строительно-технической экспертизы для рассмотрения ряда вопросов.

Суд удовлетворил ходатайство МАУ «Служба заказчика-застройщика» и назначил представителей ООО «Калининградский центр судебной экспертизы и оценки» для проведения экспертизы. В минувший четверг эксперты ООО «Калининградский центр судебной экспертизы и оценки» посетили строящийся объект.

«В настоящее время производство по делу приостановлено до окончания производства экспертизы и предоставления суду экспертного заключения, - говорит Александр Китаев. - Как только закончатся судебные разбирательства, строительство моста будет возобновлено. Мы приносим свои извинения за причиненные неудобства жителям и гостям нашего города».

Сергей Каюков «За доблестный труд»
Теги: мост строительство
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Гость Гость
# 1Гость Гость
10% не дали.
Сегодня, 13:37   ЦитироватьОтветить3
Гость Гость
# 2Гость Гость
Почему администрация первая не обратилась в суд? Как-то не клеится товарищ Каюков.
Сегодня, 13:46   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 3Житель
А ранее писали, что не согласны с качеством выполнения работ, а тут уже оказывается что то с объемами не так. Как то всё сомнительно.
Сегодня, 15:00   ЦитироватьОтветить0
ДепУР
# 4ДепУР
Да там все же предельно просто - осело в администрации больше, чем можно было, со службой застройщика утрести не получилось, так как не пошли они на откровенное втирательство. Теперь только и лстается, что затягивать время и искать бабло - это же Россия, в которой с каждым днем все радостнее жить!! Все на выборы!!!
Сегодня, 15:00   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 5Житель
Да не ужели? Разберите его уже по кирпичам и забудьте...
Сегодня, 15:16   ЦитироватьОтветить0
Просто Слон
# 6Просто Слон
ДепУР,
Администрация и Служба Заказчика - Застройщика - это в принципе одно и тоже, что им между собой утрясать то?
Сегодня, 15:27   ЦитироватьОтветить0

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