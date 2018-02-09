/ / / Строительство пешеходного моста возобновят сразу после судебных разбирательств

9 февраль 2018, 10:47

20 июня 2016 года в рамках реализации проекта Военно-мемориальный комплекс истории Первой Мировой войны между руководством администрации МО «Гусевский городской округ», МАУ «Служба заказчика-застройщика» и ООО «МостДеталь» был заключен контракт на выполнение работ по строительству искусственного дорожного сооружения (пешеходного моста) по улице Правобережной.Согласно заключенному контракту подрядчики должны были сдать мост в эксплуатацию не позднее 1 марта 2017 года. Наша газета неоднократно писала об этом событии и вела репортажи с места строительства. Руководство ООО «МостДеталь» тогда же рассказывало нам о том, что работы по сдаче объекта в эксплуатацию будут завершены в срок.Но вот уже почти год, как работы на объекте приостановлены. Читатели постоянно задают вопрос о том, когда же будут сняты ограждения, и можно будет прогуливаться по новой достопримечательности города Гусева. В то время как по городу ползут слухи о том, что при строительстве допущены ошибки и по мосту нельзя ходить.Как оказалось, представители подрядной организации после выполнения ряда работ представили документацию на оплату, с которой в МАУ «Служба заказчика-застройщика» не согласились, так как углядели в них существенные расхождения с реально выполненными работами.На это было указано руководству ООО «МостДеталь», с просьбой скорректировать документацию, согласно выполненным объемам. Это было необходимо, чтобы произвести расчет с подрядчиком за выполненные работы., - говорит заместитель главы Александр Китаев.ООО «МостДеталь» 28 сентября прошлого года обратилось в Арбитражный суд Калининградской области, где заявило требования о взыскании с администрации МО «Гусевский городской округ» задолженность за выполненные работы по контракту. В свою очередь, в ходе судебного разбирательства представители МАУ «Служба заказчика-застройщика» ходатайствовали перед судом на предварительном судебном заседании о назначении экспертной организации, назначении строительно-технической экспертизы для рассмотрения ряда вопросов.Суд удовлетворил ходатайство МАУ «Служба заказчика-застройщика» и назначил представителей ООО «Калининградский центр судебной экспертизы и оценки» для проведения экспертизы. В минувший четверг эксперты ООО «Калининградский центр судебной экспертизы и оценки» посетили строящийся объект., - говорит Александр Китаев. -