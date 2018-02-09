На «Жирный четверг» поляки угощали гусевцев пончиками
9 февраль 2018, 17:51
Как известно, людей объединяют традиции. В некоторых европейских странах, в том числе и в Польше, перед Великим Постом отмечают праздник «Жирный четверг» (аналог русской «Масленицы»). Празднования сопровождаются веселыми народными гуляниями и поеданием главного символа этого дня – пончиков. Их пекут дома или покупают в кондитерских. Угощают ими родственников, друзей и соседей.Польша Админстрация Гусевского района студенты
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в минувший четверг по инициативе администрации польского города Голдап сладкие пончики ручной работы от кондитеров города-партнера «приехали» в Гусев. Представителя города Голдап встретили сотрудники администрация МО «Гусевский городской округ» и Гусевского политехнического техникума за чашечкой чая. Затем руководство и студенты техникума провели для него небольшую экскурсию по учебным корпусам. В качестве дружеского подарка польский представитель передал пончики студентам.
В преддверии весны в России празднуется похожий праздник «Масленица». Поэтому, в ответ на угощение наших польских соседей, студенты группы «технология и продукция общественного питания» под руководством своих преподавателей, испекли для них румяные блины с разными начинками и передали в Голдап.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в минувший четверг по инициативе администрации польского города Голдап сладкие пончики ручной работы от кондитеров города-партнера «приехали» в Гусев. Представителя города Голдап встретили сотрудники администрация МО «Гусевский городской округ» и Гусевского политехнического техникума за чашечкой чая. Затем руководство и студенты техникума провели для него небольшую экскурсию по учебным корпусам. В качестве дружеского подарка польский представитель передал пончики студентам.
В преддверии весны в России празднуется похожий праздник «Масленица». Поэтому, в ответ на угощение наших польских соседей, студенты группы «технология и продукция общественного питания» под руководством своих преподавателей, испекли для них румяные блины с разными начинками и передали в Голдап.
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