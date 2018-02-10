В Гусеве прошел инструктаж по организации предстоящих выборов для членов избирательных комиссий
10 февраль 2018, 16:21
Сегодня в Городском доме культуры города Гусева председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и председатель Гусевской территориальной избирательной комиссии Вадим Ивасишин провели инструктаж по организации предстоящих выборов Президента РФ 18 марта 2018 года для членов участковых избирательных комиссий. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.выборы
Инесса Винярская сделала акцент на том, что принято решение о дополнительном информировании граждан о важности каждого голоса на выборах. Информирование пройдет в 2 этапа: с 15 по 25 февраля и затем с 5 по 12 марта. Члены участковых избирательных комиссий должны будут передать лично в руки приглашения на выборы избирателям и проинформировать их о порядке и способах голосования, а также о месте нахождения избирательных участков.
Председатель избирательной комиссии региона рассказала собравшимся о том, что голосовать стало намного проще. Для тех, кто не может сделать свой выбор по месту регистрации, есть возможность проголосовать по месту нахождения, предварительно подав заявление онлайн на портале «Госуслуги», в любой территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии или в многофункциональном центре. Прием заявлений начинается за 45 дней до голосования и заканчивается за 5 дней. Для тех, кто по причине состояния здоровья не может проголосовать на участке, есть возможность сделать это на дому. О своем намерении проголосовать вне помещения избиратель должен заранее сообщить в избирательную комиссию в письменном виде или устно.
Инесса Винярская также напомнила, что 18 марта 2018 года отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.
Глава администрации Евгений Михайлов отметил, что состоялось совещание с начальником межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» Русланом Молчановым, на котором было принято решение, что при возникновении внештатных ситуаций, члены участковых избирательных комиссий могут в любое время позвонить оперативному дежурному администрации Гусевского городского округа, который направит к ним сотрудников ППС и ГИБДД.
Инесса Винярская сделала акцент на том, что принято решение о дополнительном информировании граждан о важности каждого голоса на выборах. Информирование пройдет в 2 этапа: с 15 по 25 февраля и затем с 5 по 12 марта. Члены участковых избирательных комиссий должны будут передать лично в руки приглашения на выборы избирателям и проинформировать их о порядке и способах голосования, а также о месте нахождения избирательных участков.
Председатель избирательной комиссии региона рассказала собравшимся о том, что голосовать стало намного проще. Для тех, кто не может сделать свой выбор по месту регистрации, есть возможность проголосовать по месту нахождения, предварительно подав заявление онлайн на портале «Госуслуги», в любой территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии или в многофункциональном центре. Прием заявлений начинается за 45 дней до голосования и заканчивается за 5 дней. Для тех, кто по причине состояния здоровья не может проголосовать на участке, есть возможность сделать это на дому. О своем намерении проголосовать вне помещения избиратель должен заранее сообщить в избирательную комиссию в письменном виде или устно.
Инесса Винярская также напомнила, что 18 марта 2018 года отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.
Глава администрации Евгений Михайлов отметил, что состоялось совещание с начальником межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» Русланом Молчановым, на котором было принято решение, что при возникновении внештатных ситуаций, члены участковых избирательных комиссий могут в любое время позвонить оперативному дежурному администрации Гусевского городского округа, который направит к ним сотрудников ППС и ГИБДД.
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