Стройцентр
/ / / Команда ДЮЦ одержала победу на региональном этапе «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»

Команда ДЮЦ одержала победу на региональном этапе «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»

12 февраль 2018, 18:17
Команда ДЮЦ одержала победу на региональном этапе «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»
В рамках реализации проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» 7-8 февраля в поселке Большое Исаково в Школе будущего прошел региональный отборочный этап III открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям». Детско-юношеский центр города Гусева представляла команда в составе: Молдан Кирилла и Пономарчук Анастасии, под руководством Кригер Алины Виленовны.

На протяжении долгого времени ребята готовились к этим соревнованиям. Подсказкой к олимпиадному заданию стал мультфильм «Головоломка». В процессе решения поставленного задания у команды возникло много идей и креативных решений.

Олимпиада началась с напутственных слов организаторов и наставников, после чего начались самые долгие 4 часа, за которые ребята должны были придумать, смоделировать и распечатать модель. Не смотря на все переживания, наша команда вела себя достойно и уверенно, и именно эти качества помогли им справиться с заданием и завершить начатое.

Модель Анастасии и Кирилла не смогла оставить равнодушными членов жюри и всех присутствующих. Наши ребята стали первыми в компетенции «3D-моделирование» среди 16 команд со всей области, с чем мы их поздравляем и желаем дальнейших побед!
ДЮЦ
176 просмотров
1
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Школьники из Гусева одержали победу на Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям
Школьники из Гусева одержали победу на Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям
Юные робототехники сразились в олимпиаде «Технополиса GS» и ДЮЦ г. Гусева
Юные робототехники сразились в олимпиаде «Технополиса GS» и ДЮЦ г. Гусева
«Технополис GS» и ДЮЦ г. Гусева запустили детскую олимпиаду по робототехнике
«Технополис GS» и ДЮЦ г. Гусева запустили детскую олимпиаду по робототехнике
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona