Команда ДЮЦ одержала победу на региональном этапе «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»

12 февраль 2018, 18:17

В рамках реализации проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» 7-8 февраля в поселке Большое Исаково в Школе будущего прошел региональный отборочный этап III открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям». Детско-юношеский центр города Гусева представляла команда в составе: Молдан Кирилла и Пономарчук Анастасии, под руководством Кригер Алины Виленовны.



На протяжении долгого времени ребята готовились к этим соревнованиям. Подсказкой к олимпиадному заданию стал мультфильм «Головоломка». В процессе решения поставленного задания у команды возникло много идей и креативных решений.



Олимпиада началась с напутственных слов организаторов и наставников, после чего начались самые долгие 4 часа, за которые ребята должны были придумать, смоделировать и распечатать модель. Не смотря на все переживания, наша команда вела себя достойно и уверенно, и именно эти качества помогли им справиться с заданием и завершить начатое.



Модель Анастасии и Кирилла не смогла оставить равнодушными членов жюри и всех присутствующих. Наши ребята стали первыми в компетенции «3D-моделирование» среди 16 команд со всей области, с чем мы их поздравляем и желаем дальнейших побед!

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