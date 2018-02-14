В Гусевском районе перевыполнен план по снижению потерь электроэнергии

14 февраль 2018, 13:33

В 2017 году «Янтарьэнерго» удалось увеличить полезный отпуск электроэнергии и сократить потери ресурса. Согласно статистике, за указанный период компания «отпустила» потребителям по всей области более четырех млрд киловатт-часов (кВтч) энергии, потеряв при этом примерно 646,6 млн киловатт-часов. По сравнению с 2016 годом доля потерь электричества в сетевой компании сократилась более чем на полтора процента.



Напомним, снижение уровня потерь — ключевой показатель эффективности деятельности сетевой компании. Энергетики делят потери на технологические и коммерческие. Последние — это хищение электроэнергии.



Доля потерь энергии в структурных подразделениях «Янтарьэнерго» разная. В восьми районах электрических сетей (РЭС) план 2017 года по снижению потерь энергоресурса перевыполнен. Лидер — Озерский РЭС (перевыполнение на 1,44%). За ним следует Черняховский РЭС (1,38%), замыкает тройку лидеров Светлогорский РЭС (1,21%). Четвертое место — у Багратионовского РЭС (0,71%), пятое — у Гусевского РЭС (0,68%), далее идет Калининград (0,39%), близок к нему Светловский РЭС (0,22%). Замыкает восьмерку лидеров Мамоновский РЭС (0,13%).



Положительной динамике способствуют мероприятия по развитию систем учета электроэнергии. В рамках реализации совместного проекта АО «Янтарьэнерго» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Строительство интеллектуальных сетей», программ «Энергосервисный договор 1,2,3», программы перспективного развития систем учета по всей Калининградской области на конец прошлого года установлено 89 236 интеллектуальных приборов учета (79% от общего количества). В этом году по Калининградской области планируется установка еще более 18 тысяч современных счетчиков. Благодаря предпринятым мерам энергетикам удалось снизить потери ресурса более чем на 64 млн кВт/ч в 2017 году и сэкономить почти 130 млн рублей.



Благодаря рейдовой работе, проводимой энергетиками в регионе, за прошлый год удалось выявить 965 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Юридические и физические лица своровали почти 8 млн кВт/ч энергоресурса. Столько электроэнергии, к примеру, потребляет за год крупный торговый центр. При этом АО «Янтарьэнерго» причинен экономический ущерб в размере более 26,7 млн рублей. За потребленные киловатт-часы нарушителям придётся заплатить.

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