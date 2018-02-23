В честь Дня защитника Отечества в Гусеве прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву, имя которого с гордостью носит наш город. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Участие в церемонии приняли глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа- председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель командира 11 армейского корпуса по работе с личным составом полковник Владмимир Румянцев, участник ВОВ, Председатель комитета ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева Сергей Семенихин, Председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, подполковник в отставке Владимир Дацюк.
Тех, кто отдал свою жизнь за свободу и мирную жизнь своей Родины почтили минутой молчания.
После чего все участники церемонии возложили алые гвоздики к подножию памятника в знак признательности и памяти героям.
Мероприятие закончилось торжественным прохождением воинов Гусевского гарнизона.
В Гусеве прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Сергея Ивановича Гусева
23 февраля 2018, 16:01
День защитника Отечества возложение цветов памятник
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