/ / / Роспотребнадзор нашел нарушения в пробах молочной продукции ООО «Гусевмолоко»

В 2017 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области проверена деятельность 172 субъектов, осуществляющих реализацию молока и молочной продукции и 7 субъектов, производящих молочную продукцию, с отбором проб для проведения лабораторных исследований. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в публикации о контроле качества и безопасности молочной продукции в 2017 году.
В рамках контрольно-надзорных мероприятий исследовано 131 проба молока и молочной продукции по санитарно-химическим показателям, 211 проб - по физико-химическим и показателям идентификации, 374 пробы - по микробиологическим показателям, 95 проб - на содержание антибиотиков, 34 пробы - на содержание компонентов ГМО и 46 проб - на радиоактивные вещества.
В исследованных образцах молока и молочной продукции не выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, генномодифицированные организмы (ГМО).
Не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013):
- 9 проб по физико-химическим и показателям идентификации, в том числе 3 пробы сыра производства ООО «Экопродукт» (Татарстан), 2 пробы сыра производства ОАО «Молоко» (г. Калининград), 2 пробы сливочного масла производства ООО «Айсберг Люкс» (Московская обл.), 1 проба сливочного масла производства ООО «Лав Продукт» (Московская обл.), 1 проба сливочного масла производства ООО «ТД КИРОВСКИЙ МСЗ» (Калининградская обл.);
- 2 пробы по микробиологическим показателям (творог, кефир ООО «Гусевмолоко»).
В ходе проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обороту молока и молочной продукции, были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования:
- несоблюдение условий хранения и сроков годности молочной продукции;
- отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность продукции;
- нарушение правил товарного соседства при хранении и реализации.
За выявленные нарушения при обороте молочной продукции виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 750 тыс. рублей.
Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.
Роспотребнадзор нашел нарушения в пробах молочной продукции ООО «Гусевмолоко»
26 февраля 2018, 14:20
Гусев молоко Роспотребнадзор
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